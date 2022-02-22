Визнання Росією "ЛДНР" - це юридичне підґрунтя для подальшої агресії, - Зеленський
Рішення щодо визнання "ЛДНР" – це новий акт агресії проти України, який потребує негайної рішучої реакції з боку міжнародних партнерів, міжнародного співтовариства, сказав президент
Про це Володимир Зеленський сказав на спільному брифінгу з президентом Естонії, передає Еспресо.Tv.
"Цим рішенням РФ створює юридичні підгрунтя для подальшої збройної агресії проти України, при цьому порушуючи всі можливі дво- і багатосторонні міжнародні зобов'язання, резолюцію Ради безпеки ООН щодо України від 17 лютого 2015 року", - заявив Зеленський.
Також він зазначив, що російська ескалація довкола України є безпрецендентним викликом не тільки для України, а й для Європи та світу в цілому.
"Саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє європейської безпеки, частиною якої є Україна.
Європа і світ не можуть допустити таких трагічних помилок, які були допущені в Грузії у 2008 році", - наголосив Президент України.
Очільник держави уточнив, що Україна погодилась із необхідності негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку Північного Потоку-2.
"Крім того, сьогодні Україна як ніколи потребує посиленої підтримки з боку партнерів щодо оборонної здатності України та економічної підтримки економічної стабільності.
Україна дуже вдячна за рішення Естонії передати певні види озброєння, зокрема ракети Javellin та сучасний військово-польовий госпіталь. Це дуже важливий внесок у підвищення оборонної спроможності України", - додав Зеленський.
Він наголосив, що Естонія підтримує наш гуманітарний саміт, який направлений на підтримку кримчан та деокупацію українського півострову Крим.
- Нагадаємо, що Держдума Росії одноголосно ухвалила рішення про ратифікацію угод про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з "ДНР" та "ЛНР", які вступають в дію з вівторка.
- 22 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі широкої ескалації з боку Росії в країні введуть воєнний стан, однак висловив надію, що цього не станеться.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав неприйнятним рішення Володимира Путіна визнати "незалежність" терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме над питанням розриву дипломатичних відносин з РФ.
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