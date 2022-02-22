Визнання Росією "ЛДНР" - це юридичне підґрунтя для подальшої агресії, - Зеленський

Про це Володимир Зеленський сказав на спільному брифінгу з президентом Естонії, передає Еспресо.Tv.



"Цим рішенням РФ створює юридичні підгрунтя для подальшої збройної агресії проти України, при цьому порушуючи всі можливі дво- і багатосторонні міжнародні зобов'язання, резолюцію Ради безпеки ООН щодо України від 17 лютого 2015 року", - заявив Зеленський.



Також він зазначив, що російська ескалація довкола України є безпрецендентним викликом не тільки для України, а й для Європи та світу в цілому.



"Саме в Україні сьогодні вирішується майбутнє європейської безпеки, частиною якої є Україна.

Європа і світ не можуть допустити таких трагічних помилок, які були допущені в Грузії у 2008 році", - наголосив Президент України.



Очільник держави уточнив, що Україна погодилась із необхідності негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку Північного Потоку-2.



"Крім того, сьогодні Україна як ніколи потребує посиленої підтримки з боку партнерів щодо оборонної здатності України та економічної підтримки економічної стабільності.

Україна дуже вдячна за рішення Естонії передати певні види озброєння, зокрема ракети Javellin та сучасний військово-польовий госпіталь. Це дуже важливий внесок у підвищення оборонної спроможності України", - додав Зеленський.



Він наголосив, що Естонія підтримує наш гуманітарний саміт, який направлений на підтримку кримчан та деокупацію українського півострову Крим.

Нагадаємо, що Держдума Росії одноголосно ухвалила рішення про ратифікацію угод про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з "ДНР" та "ЛНР", які вступають в дію з вівторка.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав неприйнятним рішення Володимира Путіна визнати "незалежність" терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР".

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