Ердоган назвав неприйнятним визнання Путіним "Л/ДНР"
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав неприйнятним рішення Володимира Путіна визнати "незалежність" терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР"
Про це він заявив в інтерв'ю CNN Turk.
Президент Туреччини підкреслив, що рішення РФ про визнання "ДНР" та "ЛНР" суперечить Мінським домовленостям.
"Це рішення є явним порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України. Ми вважаємо це рішення Росії неприйнятним. Ми знову закликаємо сторони поважати здоровий глузд і міжнародне право", - наголосив Ердоган.
За словами президента, Туреччина створює запобіжні пакети у разі повномасштабної війни України та Росії та продовжує працювати над ними.
Ердоган також схвально ставиться до пропозиції Києва проведення переговорів про мир у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина.
"Якщо така пропозиція знайде сферу застосування, ми, звичайно, будемо включені в таку пропозицію. Я вже говорив про це раніше. На мою думку, так воно і має бути. Ця пропозиція пана Зеленського є позитивним підходом", - сказав він.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. В указах про визнання "Л/ДНР" Путін офіційно доручив відправити в ОРДЛО російські війська.
- Президент США Джо Байден підписав указ про санкції за визнання "Л/ДНР". Політики ЄС і Британії назвали визнання Путіним "Л/ДНР" порушенням міжнародного права і Мінських угод та закликали до санкцій проти РФ.
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