Ердоган назвав неприйнятним визнання Путіним "Л/ДНР"

Про це він заявив в інтерв'ю CNN Turk.



Президент Туреччини підкреслив, що рішення РФ про визнання "ДНР" та "ЛНР" суперечить Мінським домовленостям.



"Це рішення є явним порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України. Ми вважаємо це рішення Росії неприйнятним. Ми знову закликаємо сторони поважати здоровий глузд і міжнародне право", - наголосив Ердоган.



За словами президента, Туреччина створює запобіжні пакети у разі повномасштабної війни України та Росії та продовжує працювати над ними.



Ердоган також схвально ставиться до пропозиції Києва проведення переговорів про мир у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина.



"Якщо така пропозиція знайде сферу застосування, ми, звичайно, будемо включені в таку пропозицію. Я вже говорив про це раніше. На мою думку, так воно і має бути. Ця пропозиція пана Зеленського є позитивним підходом", - сказав він.





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