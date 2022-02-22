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Ердоган назвав неприйнятним визнання Путіним "Л/ДНР"

22 лютого, 2022 вiвторок
12:24
Світ Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав неприйнятним рішення Володимира Путіна визнати "незалежність" терористичних угрупувань "ДНР" та "ЛНР"

Про це він заявив в інтерв'ю CNN Turk.

Президент Туреччини підкреслив, що рішення РФ про визнання "ДНР" та "ЛНР" суперечить Мінським домовленостям.

"Це рішення є явним порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України. Ми вважаємо це рішення Росії неприйнятним. Ми знову закликаємо сторони поважати здоровий глузд і міжнародне право", - наголосив Ердоган.

За словами президента, Туреччина створює запобіжні пакети у разі повномасштабної війни України та Росії та продовжує працювати над ними.

Ердоган також схвально ставиться до пропозиції Києва проведення переговорів про мир у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина.

"Якщо така пропозиція знайде сферу застосування, ми, звичайно, будемо включені в таку пропозицію. Я вже говорив про це раніше. На мою думку, так воно і має бути. Ця пропозиція пана Зеленського є позитивним підходом", - сказав він.
 


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Туреччина
війна з Росією
"ЛНР"
"ДНР"
Реджеп Тайїп Ердоган
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