Україна запропонувала новий формат безпекових переговорів
Київ запропонував проведення саміту про мир у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина
Про це голова МЗС Дмитро Кулеба заявив на брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляється на урядовому порталі.
“Щодо можливого саміту президентів США та РФ. Україна вітає будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на запобігання розвитку конфлікту. Водночас ми вважаємо, що найбільш оптимальним форматом для ведення дискусії про деескалацію та формування нових гарантій безпеки є проведення саміту у форматі п’ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Україна, Німеччина та Туреччина”, - сказав Кулеба.
Він додав, що саме такий формат є оптимальним для обговорення російських військ вздовж кордону України.
“Безпека України це зараз пріоритет номер один. Ми використаємо кожну, найменшу дипломатичну можливість, аби її гарантувати”, - наголосив міністр і додав, що з Брюсселя відбуває до Вашингтона, аби продовжити дипломатичні зусилля зі стримування агресії Росії.
- Нагадаємо, американський і російський президенти за посередництва свого французького колеги Еммануеля Макрона домовилися провести двосторонню зустріч з питань врегулювання ситуації на українсько-російському кордоні. В МЗС України привітали цю ініціативу.
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