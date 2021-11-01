Рада збереться на позачергове засідання 2 листопада: Стефанчук підписав розпорядження
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту на 2 листопада
Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.
“Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав Розпорядження №388 про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 2 листопада 2021 року”, - йдеться у повідомленні.
Засідання скликається на вимогу президента Володимира Зеленського. Воно розпочнеться о 16:00 2 листопада.
1) проєкт закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (№ 6197);
2) проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (реєстр. № 5230);
3) проєкт закону “Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (№ 5630);
5) проєкт закону “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (№ 5719);
6) проєкт закону “Про внесення змін до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання” (№ 6121);
7) проєкт постанови “Про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№ 6154);
9) проєкт закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення” (№ 5873);
10) проєкт закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана (№ 5694);
11) проєкт закону “Про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами” (№ 4542);
13) проєкт закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії (№2553).
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