Рада збереться на позачергове засідання 2 листопада: Стефанчук підписав розпорядження

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав Розпорядження №388 про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання 2 листопада 2021 року”, - йдеться у повідомленні.

Засідання скликається на вимогу президента Володимира Зеленського. Воно розпочнеться о 16:00 2 листопада.

У порядку денному передбачено 13 питань:

1) проєкт закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (№ 6197);

2) проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (реєстр. № 5230);

3) проєкт закону “Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (№ 5630);