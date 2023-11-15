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Оновлено

Радбез ООН ухвалив резолюцію про розширення гуманітарних пауз у Газі. В Ізраїлі розкритикували рішення

15 листопада, 2023 середа
23:44
Війна в Ізраїлі Радбез ООН

Рада Безпеки ООН у середу ухвалила резолюцію із закликом до розширених гуманітарних пауз у секторі Газа. В Ізраїлі розкритикували рішення

Про це повідомляє ВВС.

Резолюція, внесена Мальтою та прийнята 12 голосами, закликає до "термінових та тривалих гуманітарних пауз та коридорів на всій території сектору Газа протягом достатньої кількості днів, щоб дати можливість отримати допомогу мирним жителям на оточеній території".

США, Великобританія та Росія під час голосування утрималися.

Резолюція також закликає до негайного та беззастережного звільнення всіх заручників, які утримуються бойовиками ХАМАС та іншими угрупованнями, та вимагає, щоб усі сторони виконували свої зобов'язання відповідно до міжнародного права.Міністерство закордонних справ Ізраїлю відкинуло резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликає до тривалого гуманітарного перемир'я у секторі Газа, повідомляє Haaretz.

У відомстві заявили, що поки ХАМАС продовжує утримувати заручників, такі заходи недоречні.

Резолюцію також розкритикував представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан. За його словами, "документ відірваний від реальності", а Рада безпеки "продовжує ігнорувати і відмовляється засудити або навіть згадати масове вбивство, скоєне ХАМАС 7 жовтня".

"Стратегія ХАМАС полягає у навмисному погіршенні гуманітарної ситуації в секторі Газа та збільшенні кількості жертв серед палестинців з тим, щоб змусити ООН та Раду Безпеки зупинити Ізраїль. Цього не станеться. Ізраїль продовжуватиме діяти доти, доки ХАМАС не буде знищено, а заручників не буде повернуто", – заявив він.

У жовтні Рада Безпеки ООН чотири рази не змогла ухвалити резолюції, які закликають до припинення вогню або гуманітарних пауз у зоні конфлікту.

  • 6 листопада генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що жодна сторона в збройному конфлікті між Ізраїлем і ХАМАСОМ не стоїть вище від міжнародного гуманітарного права.
Ізраїль
Радбез ООН
Сектор Гази
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