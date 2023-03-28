Радбез ООН відхилив резолюцію РФ про розслідування диверсії на "Північних потоках"
Рада безпеки ООН відхилила проєкт резолюції, яка засуджує диверсії на "Північних потоках" та закликає до міжнародного розслідування підривів газопроводів
Про це пише Reuters.
На засіданні 27 березня за документ проголосували Росія, Китай та Бразилія. Інші 12 учасників Ради безпеки утрималися.
Для ухвалення резолюції потрібно як мінімум дев'ять голосів, а також відсутність вето з боку п'яти постійних членів Ради безпеки: Росії, Китаю, Франції, США чи Великобританії.
Резолюцію було запропоновано Росією. Співавтором документа виступив Китай.
Більшість членів Ради Безпеки, які у понеділок утрималися, заявили, що вони зробили це тому, що національні розслідування повинні бути завершені, перш ніж розглядати, чи потрібні будь-які дії в ООН.
Росія поскаржилася, що її не інформували про поточні національні розслідування. Москва стверджувала, не надавши доказів, що за вибухами стоїть Захід.
"Сполучені Штати жодним чином не були залучені. Крапка", — заявив заступник посла США в ООН Роберт Вуд, звинувативши Росію в спробі "дискредитувати роботу поточних національних розслідувань і завдати шкоди будь-яким висновкам, які вони дійдуть, і які не відповідають наперед визначеному російському політичному наративу".
- У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
- Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.
- 16 березня стало відомо, Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування підводних вибухів на газопроводах Nord Stream.
- ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.
- 25 березня німецькі журналісти повідомили, що за декілька днів до диверсій на газопроводах неподалік них перебували російські військові кораблі.
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