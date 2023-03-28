Про це пише Reuters.

На засіданні 27 березня за документ проголосували Росія, Китай та Бразилія. Інші 12 учасників Ради безпеки утрималися.

Для ухвалення резолюції потрібно як мінімум дев'ять голосів, а також відсутність вето з боку п'яти постійних членів Ради безпеки: Росії, Китаю, Франції, США чи Великобританії.

Резолюцію було запропоновано Росією. Співавтором документа виступив Китай.

Більшість членів Ради Безпеки, які у понеділок утрималися, заявили, що вони зробили це тому, що національні розслідування повинні бути завершені, перш ніж розглядати, чи потрібні будь-які дії в ООН.

Росія поскаржилася, що її не інформували про поточні національні розслідування. Москва стверджувала, не надавши доказів, що за вибухами стоїть Захід.

"Сполучені Штати жодним чином не були залучені. Крапка", — заявив заступник посла США в ООН Роберт Вуд, звинувативши Росію в спробі "дискредитувати роботу поточних національних розслідувань і завдати шкоди будь-яким висновкам, які вони дійдуть, і які не відповідають наперед визначеному російському політичному наративу".