Раді пропонують визнати рашизм ідеологією, яка лежить в основі держполітики РФ
Верховній Раді України пропонують визнати чинний у Росії політичний режим "рашизмом" і засудити його ідеологічні засади та суспільні практики як тоталітарні
Відповідний проєкт постанови було зареєстровано 13 березня.
Серед ініціаторів проєкту постанови - нардепи Володимир В'ятрович, Софія Федина, Марія Іонова, Ірина Геращенко, Микита Потураєв, Єлізавета Богуцька та інші.
У пояснювальній записці автори документа зазначають, що заява дозволить визначити форми агресії та спонукатиме до засудження державами світу політики Російської Федерації, яка призводить до вчинення воєнних злочинів та геноциду українського народу.
Нині документ опрацьовують у профільному комітеті.
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