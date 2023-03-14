Відповідний проєкт постанови було зареєстровано 13 березня.

Серед ініціаторів проєкту постанови - нардепи Володимир В'ятрович, Софія Федина, Марія Іонова, Ірина Геращенко, Микита Потураєв, Єлізавета Богуцька та інші.

У пояснювальній записці автори документа зазначають, що заява дозволить визначити форми агресії та спонукатиме до засудження державами світу політики Російської Федерації, яка призводить до вчинення воєнних злочинів та геноциду українського народу.

Нині документ опрацьовують у профільному комітеті.