Радник керівника ОП: 12-й пакет санкцій ЄС проти РФ дуже близький до погодження

Про це пише "Укрінформ".

"Уже зараз немає положень, які б викликали дискусії, тому загалом 12-й пакет дуже близький до погодження. Компроміс знайшли щодо всього", - сказав він.

За словами радника, 12-й санкційний пакет передбачатиме положення, які Україна вважає пріоритетними. Зокрема, ідеться про унеможливлення порушення "стелі цін" на російську нафту, постачання РФ мікроелектроніки, реекспорт товарів через треті країни.

Також у 12-му пакеті санкцій були положення, які викликали занепокоєння окремих європейських країн: "Наприклад, Словаччина та Угорщина були неготові до будь-яких санкцій щодо “Росатому”. Тому й у 12-му пакеті санкцій щодо цієї компанії не буде. Але все ж таки, я думаю, що ми їх колись побачимо".