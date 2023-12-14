Радник керівника ОП: 12-й пакет санкцій ЄС проти РФ дуже близький до погодження
Радник керівника Офісу президента України Владислав Власюк заявив, що Європейський Союз дуже близький до погодження 12-го пакету санкцій проти Росії
Про це пише "Укрінформ".
"Уже зараз немає положень, які б викликали дискусії, тому загалом 12-й пакет дуже близький до погодження. Компроміс знайшли щодо всього", - сказав він.
За словами радника, 12-й санкційний пакет передбачатиме положення, які Україна вважає пріоритетними. Зокрема, ідеться про унеможливлення порушення "стелі цін" на російську нафту, постачання РФ мікроелектроніки, реекспорт товарів через треті країни.
Також у 12-му пакеті санкцій були положення, які викликали занепокоєння окремих європейських країн: "Наприклад, Словаччина та Угорщина були неготові до будь-яких санкцій щодо “Росатому”. Тому й у 12-му пакеті санкцій щодо цієї компанії не буде. Але все ж таки, я думаю, що ми їх колись побачимо".
- Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.
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