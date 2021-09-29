Радуцький назвав області, в яких можуть посилити карантин у найближчі тиждень-два
Протягом двох тижнів карантин можуть посилити у Волинській, Львівській та Рівненській областях
Про це у Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
"У регіонах України, що межують з Польщею, зростає кількість хворих на "ковід" і рівень госпіталізації. Є ймовірність, що за тиждень-два у Волинській, Львівській, Рівненській областях посилять карантин", - наголосив він.
- Упродовж доби 28 вересня було зареєстровано 9666 нових випадків COVID-19 (у тому числі 953 дитини та 204 медпрацівники), 217 людей померли, 3281 пацієнт одужав.
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