Ракета SpaceX з космічними туристами на борту прибула на МКС
У понеділок, 22 травня, ракета SpaceX з космічними туристами на борту прибула на Міжнародну космічну станцію - приватна місія Ax-2 пробуде там тиждень
Про це повідомила NASA.
Астронавти приватної місії Axiom Mission 2 Пеггі Уітсон, Джон Шоффнер, Алі аль-Карні та Райяна Барнауї прибули на Міжнародну космічну станцію о 09:12 за східним часом. Відкриття люка та привітання туристів на станції відбудеться у прямому ефірі.
"Стикування підтверджено!", - пише Space X.
- 21 травня о 17:37 за місцевим часом з Флориди запустили ракету SpaceX Falcon 9 з кораблем Crew Dragon. Місія Ax-2 проведе тиждень на борту Міжнародної космічної станції. До складу екіпажу входять автогонщик та бізнесмен Джон Шоффнер, а також саудівські космонавти Алі аль-Карні та Райяна Барнауї. Командир екіпажу – ветеран космічних польотів, екскосмонавт NASA Пеггі Уітсон.
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