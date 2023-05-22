Ракета SpaceX запустила на МКС корабель з приватною місією Ax-2

Про це йдеться у твіттері SpaceX.

Ракета-носій успішно приземлилася приблизно через сім хвилин 45 секунд після запуску.

"Перший ступінь прискорювача Falcon 9 приземлився в зоні посадки 1, вперше для місії польоту людини в космос", - йшлося у повідомленні.

Космічний корабель Ax-2 SpaceX Dragon під назвою Freedom відокремився від верхнього блоку Falcon 9 приблизно через 12 хвилин після старту, як було заплановано.

До складу екіпажу входять автогонщик та бізнесмен Джон Шоффнер, а також саудівські космонавти Алі аль-Карні та Райяна Барнауї. Командир екіпажу – ветеран космічних польотів, екскосмонавт NASA Пеггі Уітсон.

Наступні 16 годин вони проведуть на борту Crew Dragon, коли він пролітатиме навколо земної орбіти, виконуючи маневри, щоб вирівнятися з МКС. Космічний корабель має пристикуватися до орбітальної лабораторії приблизно за 12 годин після запуску.

За даними CNN, екіпаж приєднається до семи астронавтів, які вже перебувають на борту космічної станції. Члени місії проведуть там близько восьми днів. Протягом цього часу вони працюватимуть над більш ніж 20 дослідженнями та науковими проєктами.

Ax-2 - другий космічний політ Freedom, який вже доставляв місію SpaceX Crew-4 до орбітальної станції. Це також другий запуск Axiom до МКС із приватним екіпажем після Ax-1 у квітні 2022 року.

Райяна Барнаві, представниця Саудівської Аравії, стане першою саудівською жінкою, яка коли-небудь побувала в космосі.

"Для мене велика честь і щастя представляти всі мрії та надії всіх людей у ​​Саудівській Аравії та всіх жінок удома", - сказала Барнаві.

Як зазначають у SpaceX, буде можливість поговорити з екіпажем корабля у прямому ефірі.

"Перша можливість поговорити в прямому ефірі з екіпажем Ax-2 на орбіті буде сьогодні о 20:40 за східним часом. Буде підтверджено приблизно за 15 хвилин до початку події", - йдеться у повідомленні.