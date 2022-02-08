Ракети для протидії РФ у морі та будівництво кораблів: Пристайко заявив, що Британія надасть Україні озброєння на $2 млрд
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна підписала з Великою Британією декілька військових угод на $2 млрд, які передбачають чотири проєкти для підтримки України
Про це посол сказав у інтерв'ю "НВ".
"Це чотири конкретних проєкти. Перший - це два кораблі - тральники, які вже зараз стоять на стапелях в Шотландії і переробляються під наші з вами потреби”, - сказав Пристайко.
Посол зазначив, що перші кораблі будуватимуться спочатку у Великій Британії, а наступні - на українських верфях. Таким чином, до процесу будуть залучені українські суднобудівельники.
Також угоди передбачають будівництво двох портів у Чорному та Азовському морях і передачу ракетного озброєння.
"Вперше наші Збройні сили, зокрема ВМС, отримають реальну зброю, ракети, які нам дозволять нарешті що-небудь протиставити росіянам в Чорному і Азовському морях", - додав Пристайко.
Дипломат пояснив, що зараз Велика Британія шукає союзників у світі, і така допомога Україні означає підтримку та готовність сприймати її як союзника.
"Нещодавно була проголошена концепція глобальної Британії, яка відновлює свої глобальні інтереси, вийшовши з такого об'єднання, як Євросоюз. Очевидно, співпадіння інтересів є. Я бачу, що до нас зростає об'єктивний, економічний та політичний інтерес. Велика Британія хоче знайти нових друзів. Попри весь багаж проблем, який тягне за собою дружба з нашою державою, найголовніше - протистояння з Росією, Британія готова до такого кроку", - зауважив Пристайко.
- Як повідомлялося 17 січня, Велика Британія постачатиме Україні легкі протитанкові оборонні системи для захисту від агресії РФ.
- 5 лютого до "Борисполя" прибули військові транспортники з Великої Британії та США.
- 7 лютого міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що незабаром Велика Британія здійснить ще одну поставку з військовою допомогою для України.
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