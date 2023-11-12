Ракетні обстріли України: Ігнат пояснив як Росія намагається обдурити нашу ППО

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Інколи з'являються цілі, які мають свої параметри польоту, але насправді їх немає. Ворог застосовує засоби радіоелектронної боротьби, постановники перешкод для того, щоб вводити в оману протиповітряну оборону і щоб ми реагували на цілі, яких насправді не існує. Це такий електронний імпульс, радіоімпульс, який радіолокаційні станції бачать як ціль, а насправді її немає. Крім цього, є ще такі хибні цілі як безпілотники, які можуть направляти в один кінець. Така ціль теж буде видима, вона справжня, серйозної загрози не несе, але її все одно потрібно збивати", - зазначив Ігнат.

Він розповів як відстежується повітряна обстановка.

"Віраж-планшет - це карта України, де відображається повітряна обстановка, повітряні цілі. Кожна ціль позначається, має свій номер, параметри польоту, висоту, швидкість руху, напрямок тощо. Відповідно коли летить ракета, Повітряні сили бачать її напрямок. Ми намагаємось оперативно повідомляти людям про реальну небезпеку", - зазначив Ігнат.