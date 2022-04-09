Ракетним ударом по Краматорську Росія остаточно довела світові свою масову психічну недієздатність, - Подоляк
Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що РФ ракетним ударом по Краматорську й по сім'ях, які евакуюються, остаточно довела світові свою масову психічну недієздатність
Про це він написав у Telegram.
"Франція вустами міністра фінансів Ле Мера заявляє про готовність просто зараз піти на нафтове ембарго для рф. Британія вустами Прем'єр-міністра Джонсона та Німеччина вустами канцлера Шольца прямо говорять про необхідність термінового закриття Європи для російського кривавого газу. Німеччина ж вустами Президента Штайнмаєра говорить про необхідність негайного створення міжнародного трибуналу для початку процесів над російськими воєнними злочинцями, включно з Путіним. І, нарешті, США вустами Президента Байдена заявляють про суттєве та проривне розширення військової допомоги Україні. Зокрема, для негайного закриття неба від російських шалених ракет. РФ ракетним ударом по Краматорську й по сім'ях, які евакуюються, остаточно довела світові свою масову психічну недієздатність", - написав Подоляк.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили "Точкою-У" по вокзалу Краматорська. Міський голова Краматорська розповів про обстріл вокзалу міста під час евакуації людей, зокрема, якби окупанти влучили трохи точніше, загинуло б 4000 людей. Президент США засудив ракетний удар по вокзалу Краматорська російськими військами і обіцяє підтримку Україні.
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