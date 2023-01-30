Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі 14 січня: невпізнаними залишаються 2 фрагменти тіл
За результатами проведених експертиз два фрагменти тіл загиблих унаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі залишаються невпізнаними
Про це виданню 056 повідомили в Дніпропетровській ОВА.
Згідно з повідомленням, у Дніпропетровському обласному бюро судово-медичної експертизи завершено проведення усіх експертиз по загиблих. За результатами генетичних експертиз з урахуванням об’єднання фрагментів було встановлено 42 особи, з них 6 дітей.
Залишилося 2 фрагменти, генотип яких встановлено, проте збігу з наданими на дослідження зразками родичів не виявлено.
На стаціонарному лікуванні залишаються 10 постраждалих, серед яких одна дівчинка. Стан усіх пацієнтів стабільний. Решта постраждалих лікуються амбулаторно.
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- 14 січня росіяни завдали удару по Дніпру, внаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.
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