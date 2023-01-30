Про це виданню 056 повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Згідно з повідомленням, у Дніпропетровському обласному бюро судово-медичної експертизи завершено проведення усіх експертиз по загиблих. За результатами генетичних експертиз з урахуванням об’єднання фрагментів було встановлено 42 особи, з них 6 дітей.

Залишилося 2 фрагменти, генотип яких встановлено, проте збігу з наданими на дослідження зразками родичів не виявлено.

На стаціонарному лікуванні залишаються 10 постраждалих, серед яких одна дівчинка. Стан усіх пацієнтів стабільний. Решта постраждалих лікуються амбулаторно.

25 січня міськрада Дніпра ухвалила рішення про виплати для постраждалих від російського ракетного удару по багатоповерхівці. Люди отримають по 1 млн гривень.

14 січня росіяни завдали удару по Дніпру, внаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.

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