Ранком росіяни обстріляли прикордоння Сумщини

Про це поінформували в ОК "Північ".

Ранком, з 08:50 до 09:05, окупанти з мінометів, імовірно, 120 мм, атакували н.п. Горки Сумської області.

Зазначається, що втрат серед особового складу ЗСУ чи військової техніки немає, а люди не повідомляли про пошкодження майна або поранення.