Ранком росіяни обстріляли прикордоння Сумщини
Уранці 26 лютого російська армія атакувала прикордоння України, від мінометних обстрілів постраждала Сумська область
Про це поінформували в ОК "Північ".
Ранком, з 08:50 до 09:05, окупанти з мінометів, імовірно, 120 мм, атакували н.п. Горки Сумської області.
Зазначається, що втрат серед особового складу ЗСУ чи військової техніки немає, а люди не повідомляли про пошкодження майна або поранення.
- Уночі РФ 17 разів атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині, під атакою опинилися будинки, коледж, газопровід, підприємство та лінії електропередачі.
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