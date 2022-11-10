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Рано чи пізно Росія використає білоруські війська, аби напасти з півночі, - дипломат Безсмертний

10 листопада, 2022 четвер
17:19
війна з Росією Роман Безсмертний

Дипломат Роман Безсмертний розповів, що військами Білорусі керує генштаб РФ, тож використання їх для наступу на Україну з півночі - лише питання часу

Про це він розповів у інтерв'ю журналу "Країна".

Він зазначив, що це не буде чимось новим, адже до такого прийому окупанти вдавалися ще 24 лютого.

"Білорус Лукашенко є сателітом, і його війська керуються з генштабу РФ. У якому напрямку використають білоруські сили? Єдиний варіант – це північний наступ на Україну. Рано чи пізно це реалізують. До нього вдавалися ще 24 лютого. Диверсійно-розвідувальні групи, що увійшли на територію України, були здебільшого сформовані з білоруських громадян", – говорить він.

Безсмертний також зазначив, що Росія може не обмежитися нападом на Україну та зазіхнути на території інших держав, а особливо тих, що входять у НАТО.

"Протягом кількох останніх тижнів Росія нарощує інформаційний прес, що вона воює проти Північноатлантичного альянсу. Отже, якщо вона робить це з ним на українській території – то чому не може воювати на польській чи балтійській? Паралельно всіляко крутять тему, що НАТО має слабкий військовий потенціал", вважає дипломат.

Безсмертний також сказав, що Білорусь вже готувалась завдати удар по Україні 10 жовтня, проте ЗСУ вдалося зупинити атаку. 

"Успіхи нашої протиповітряної та протиракетної оборони і низька ефективність використання ракет і БПЛА – ураження цілей становило 13-18 відсотків – зруйнували план наступу. Підтвердженням цього є сформоване угруповання, що зараз маневрує, та інформаційно-психологічна атака, яку вели з 8 по 11 жовтня. Отже, Білорусь уже готова була вступити у війну, але наші Збройні сили зупинили її", – додав він.

  • 8 листопада у Генштабі повідомили, що на території Білорусі спільно з Росією продовжують формувати угруповання військ .
Новини
Україна
Росія
Білорусь
Роман Безсмертний
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