Про це він розповів в етері Еспресо.

"Нещодавно вийшли останні дані Forbes, за якими бачимо, що багато членів родини Назарбаєва збільшили свої статки. У нас нема загального розуміння деталей тих подій у Казахстані, які відбулися у січні минулого року. Але є певне розуміння, що протести, які спалахнули тоді по країні, треба було придушити. Ті протести остаточно підкосили легітимність Назарбаєва, тобто за 30 років він її поступово втрачав, а протести як по всій країні, так і всередині еліти зломили імідж Назарбаєва. А його наступник Токаєв, отримавши всю повноту влади, зараз забезпечує Назарбаєву гарантії. І ця система тримається, бо ні Назарбаєв, ні найближчі члени його родини не притягуються до відповідальності", - розповів політолог.

Дімаш Альджанов додав, що йдуть розмови про певні торги, які пов'язані з переписуванням активів деяких осіб, але, щоб масово йшов процес переділу власності або втрати позиції членів родини Назарбаєва, то про це не чути.

"Багато хто з родини Назарбаєва виїхав з країни та "ліг на дно", не з'являючись у публічному житті, але люди, що афільовані з ними, сьогодні присутні в економіці та політиці країни. Тому, рано говорити, що Назарбаєв все втратив. Я схиляюся до версії, що, можливо, це якась угода для того, щоб зберегти активи та стабілізувати режим. Якщо режим впав би у січні 2022 року, то це торкнулося б і Токаєва, як наступника, бо суспільство не роз'єднувало Токаєва та Назарбаєва", - зауважив Альджанов.