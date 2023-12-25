Рашисти відмовляються від штурмових дій і здаються в полон групами, - генерал Тарнавський
Минулої доби основні зусилля росіяни зосереджували на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках
Про це повідомляє командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.
За його словами, ворог проводить активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації, а також кидає керовані авіабомби.
За минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 16 авіаударів, провів 40 бойових зіткнень та здійснив 906 артобстрілів.
Але при цьому окупанти відмовляються йти на штурм та здаються в полон.
"Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях, зокрема, в підрозділах 1-го армійського корпусу. Слід зазначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців", - зазначає Тарнавський.
Загальні втрати окупантів минулої доби становлять 402 особи. 8 загарбників здалися в полон.
"Знищено 42 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 10 ББМ, 5 артсистем, 2 РСЗВ, 17 БПЛА та 2 одиниці спецтехніки. Ще 37 одиниць техніки ворога пошкоджено. Серед спаленого і гордість оборонпрому окупантів – танк Т-90М "Прорив". Знищено 5 ворожих складів боєприпасів", - підсумував Тарнавський.
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За добу ЗСУ знищили 2 літаки, 33 артсистеми та 760 окупантів, - Генштаб.
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