Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Рашисти відмовляються від штурмових дій і здаються в полон групами, - генерал Тарнавський

Рашисти відмовляються від штурмових дій і здаються в полон групами, - генерал Тарнавський

25 грудня, 2023 понедiлок
16:33
Війна з Росією

Минулої доби основні зусилля росіяни зосереджували на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках

Про це повідомляє командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, ворог проводить активні піхотні атаки за підтримки бронетехніки та авіації, а також кидає керовані авіабомби. 

За минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 16 авіаударів, провів 40 бойових зіткнень та здійснив 906 артобстрілів. 

Але при цьому окупанти відмовляються йти на штурм та здаються в полон.

"Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях, зокрема, в підрозділах 1-го армійського корпусу. Слід зазначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців", - зазначає Тарнавський. 

Загальні втрати окупантів минулої доби становлять 402 особи. 8 загарбників здалися в полон.

"Знищено 42 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 10 ББМ, 5 артсистем, 2 РСЗВ, 17 БПЛА та 2 одиниці спецтехніки. Ще 37 одиниць техніки ворога пошкоджено. Серед спаленого і гордість оборонпрому окупантів – танк Т-90М "Прорив". Знищено 5 ворожих складів боєприпасів", - підсумував Тарнавський.

  • За добу ЗСУ знищили 2 літаки, 33 артсистеми та 760 окупантів, - Генштаб.

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Читайте також:
Війна. Руки солдата
24 грудня, 2023 неділя
Доки точиться війна, буде не демобілізація, а відпочинок і часткове звільнення, - Умєров
Севморпуть
24 грудня, 2023 неділя
У Мурманську загорівся російський атомний криголам-контейнеровоз
Судно SEAM - це контейнеровоз, побудований у 1996 році
24 грудня, 2023 неділя
У Північному морі з вантажного судна штормом змило 46 контейнерів із товарами
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 41.06
    Продаж 42.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
25 грудня
17:22
РФ вдарила по складу Червоного Хреста в Херсоні
Окупанти знищили вже три бази з гуманітаркою у Херсоні
17:14
Ексклюзив
Морський дрон "Мамай"
Найбільш високошвидкісний об'єкт у Чорному морі: Defense Express про український дрон "Козак Мамай", який знищує кораблі РФ
17:02
Японські вчені виявили дві яскраві галактики на відстані 13 млрд світлових років від Землі
16:58
Ярослав Юрчишин
Втеча телеведучого Печія не вплине на правила перетину кордону журналістами, - Юрчишин
16:45
На фото: Будинок з "Сам удома 2"
У Нью-Йорку виставили на продаж таунхаус із "Сам удома 2" за $6,7 млн
16:41
ЗСУ
"Маємо готуватися до гіршого варіанту": у Раді пояснили, для чого Україні ще 500 тис. мобілізованих
16:30
Іран Росія
Євразійський економічний союз підписав угоду про вільну торгівлю з Іраном
16:11
НБУ
НБУ заявив про передумови для подальшого зниження облікової ставки у 2024 році
16:07
Сербські протестувальники почали шестигодинну блокаду руху в Белграді
16:02
На фото: Наталія Валевська
Валевська звинуватила фіналістку Нацвідбору Євробачення-2024 ANKA у плагіаті
16:02
діти, злочини росії
Україна посилить захист прийомних дітей, які опинилися на ТОТ або були депортовані в РФ
16:01
OPINION
Ірина Федорів
Якби тоді обрали Чорновола...
15:54
Олексій Навальний
Російського політика Навального відшукали в Ямало-Ненецькому автономному окрузі
15:20
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
У росіян вже новий дедлайн захоплення Авдіївки, - майор запасу НГУ Гетьман
15:12
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:08
На фото: Кайті Едвардс
Подруга зірки "Друзів" Перрі розповіла про його спроби втриматися від наркотиків
15:00
росгвардія
Росіяни на ТОТ намагаються доукомплектувати "правоохоронні органи" місцевими мешканцями, – ЦНС
14:50
окупанти
Синєгубов назвав основну ціль російських окупантів на Харківщині
14:17
Антон Красовський
Російського пропагандиста Красовського шпиталізували. ЗМІ повідомляють, що його отруїли
14:06
OPINION
Руслан Рохов
Українці не можуть дозволити собі розкіш песимізму
13:55
На фото: російське шоу на льоду "Вечори на хуторі"
Під пісню Соловій та "Щедрик": дружина Пєскова Навка поставила у РФ шоу на льоду "Вечори на хуторі" 
13:50
Денис Клюшников
Зеленський призначив Дениса Клюшникова держуповноваженим АМКУ
13:20
черга автомобілів
Латвія передала Україні 271 авто, конфісковане у нетверезих водіїв
12:49
Кирило Буданов
Звинувачують у причетності до 104 терактів: суд у Москві вдруге заочно заарештував Буданова
12:47
На фото: Оля Полякова та Михайло Хома
Соловій, Полякова, Клопотенко та інші зірки зворушливо привітали військових із Різдвом
12:46
Ексклюзив
ЗСУ, війна
"Інформаційний спротив": Ми переходимо в іншу фазу ведення бойових дій, яка багатьом буде незрозуміла
12:32
Українська електроенергія пішла в Європу
Україна аварійно прийняла надлишки електроенергії з Польщі: ситуація в енергосистемі станом на 25 грудня
12:03
OPINION
Валерій Пекар
Що ще має статися, аби українці відчули цінність власної держави?
11:52
суд-вирок
ВАКС оголосив вирок ексголові правління "Реал Банку"
11:50
мавпа
Учені з Гарварду з'ясували, що мавпи можуть впізнавати своїх друзів навіть через десятиліття розлуки
11:45
Світовий банк
Україна отримала $1,34 млрд в межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine: куди спрямують кошти
11:41
Ексклюзив
На Авдіївці ворог не тільки зуби зламає, а й хребет у нього надломиться, - керівник МВА Барабаш
11:25
Більшість українців проголосувала б за Чорновола, а не Кравчука, якби опинилися в 1991 році, - опитування КМІС
11:04
заступник голови РВА на Львівщині, який завдав бюджету України понад 25 млн грн збитків
Серед затриманих - посадовець ВЛК: СБУ викрила ще 3 схеми вивезення ухилянтів за кордон
10:50
на фото протести у Белграді 24 грудня 2023
У МВС Сербії заявили, що під час протестів у Белграді постраждали 7 поліцейських
10:37
Оновлено
землетрус у Китаї
Кількість жертв землетрусу в Китаї зросла до 149, дві людини вважаються зниклими безвісти
10:06
OPINION
Ігор Гулик
Диво Різдва серед ілюзії безпеки
09:51
терористи ХАМАС
Ізраїль заявив, що п'ятьох заручників ХАМАСу виявили мертвими в тунелі Гази
09:28
Херсонська область
У Чорнобаївці на Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу 24 грудня загинула 37-річна жінка
09:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 грудня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV