Расистський скандал з Беленюком: поліція почала перевірку

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб... Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу України. Триває перевірка", – повідомила пресслужба поліції Києва.

Нагадаємо, нардеп від фракції "Слуга народу", олімпійський чемпіон Жан Беленюк повідомив, що 13 серпня у центрі Києва невідомі чоловіки намагалися спровокувати конфлікт, викрикуючи на його адресу расистські образи.



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До бійки, як сказав депутат, справа не дійшла. Беленюк у фейсбуці поставив риторичне запитання: "Чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?"

Жан Беленюк виборов єдину золоту нагороду для України на Олімпійських іграх в Токіо. У фіналі українець боровся із триразовим призером чемпіонатів світу Віктором Лорінцем із Угорщини. Зустріч завершилася із рахунком 5:1 на користь українця. На парламентських виборах 2019 обраний народним депутатом від партії "Слуга народу", № 10 в списку.

З 29 серпня 2019 року – перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту у Верховній Раді України IX скликання.