РазомПротиКорупції: США виступили на підтримку українських антикорупційних активістів

Заяву оприлюднило у Facebook посольство США в Україні.



"Сполучені Штати підтримують українських активістів у їх зусиллях з протидії корупції та прагнуть покласти край безкарності корупціонерів. Хоча попереду ще багато роботи, Україна вже подолала довгий шлях після Революції Гідності! #РазомПротиКорупції", - йдеться у заяві.



Нагадаємо, 9 грудня США оголосили про запровадження санкцій проти експершого заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова, а також проти відстороненого від посади голови КСУ судді Олександра Тупицького та його дружини.За даними США, Портнов у 2019 році прагнув влаштувати на вищі судові посади лояльних чиновників і купувати судові рішення, а також намагався у змові з високопоставленим українським урядовцем впливати на Конституційний Суд України та був причетний до спроби вплинути на Генпрокуратуру.Тупицького США вважають причетним до "значної корупції" , зокрема, отримання грошового хабара під час роботи в судовій системі.