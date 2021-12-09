#РазомПротиКорупції: США виступили на підтримку українських антикорупційних активістів
У четвер, 9 грудня, США заявили про підтримку українських активістів, які протидіять корупції
Заяву оприлюднило у Facebook посольство США в Україні.
"Сполучені Штати підтримують українських активістів у їх зусиллях з протидії корупції та прагнуть покласти край безкарності корупціонерів. Хоча попереду ще багато роботи, Україна вже подолала довгий шлях після Революції Гідності! #РазомПротиКорупції", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, 9 грудня США оголосили про запровадження санкцій проти експершого заступника глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова, а також проти відстороненого від посади голови КСУ судді Олександра Тупицького та його дружини.
За даними США, Портнов у 2019 році прагнув влаштувати на вищі судові посади лояльних чиновників і купувати судові рішення, а також намагався у змові з високопоставленим українським урядовцем впливати на Конституційний Суд України та був причетний до спроби вплинути на Генпрокуратуру.
Тупицького США вважають причетним до "значної корупції", зокрема, отримання грошового хабара під час роботи в судовій системі.
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