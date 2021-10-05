Разумков може сидіти на своєму місці в Раді, але як позафракційний нардеп, - Корнієнко
Голова партії "СН" Олександр Корнієнко заявив, що після відсторонення від ведення засідань голова ВР Дмитро Разумков може сидіти на своєму місці в Раді, але як позафракційний нардеп
Про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах ВР, Есперсо.TV.
"Відсторонення від ведення не забирає місце. Я думаю, що він може сидіти на своєму місці, але просто брати участь у засідання, як позафракційний народний депутат. Голосувати. Брати слово", - заважив він.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- У Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.
- Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в монобільшості зібрали близько 190 підписів за відставку Разумкова, а питання його звільнення та призначення нового спікера парламент розгляне не раніше 6 жовтня.
- 4 жовтня у Верховній Раді запустили процедуру відкликання спікера парламенту Разумкова з посади.
- 5 жовтня Верховна Рада відсторонила від ведення засідань спікера парламенту Дмитра Разумкова.
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