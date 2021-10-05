Разумков може сидіти на своєму місці в Раді, але як позафракційний нардеп, - Корнієнко

Про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах ВР, Есперсо.TV.

"Відсторонення від ведення не забирає місце. Я думаю, що він може сидіти на своєму місці, але просто брати участь у засідання, як позафракційний народний депутат. Голосувати. Брати слово", - заважив він.



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