Разумков вдруге захворів на коронавірус
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вдруге підхопив коронавірус
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Завтра збирався брати участь у Ялтинській європейській стратегії, де мав би дискувати на тему верховенства права в Україні. На жаль, не зможу відвідати захід особисто, адже для дотримання всіх протиепідемічних вимог сьогодні здав тест на коровірус. Він виявився позитивним", - зауважив Разумков.
Він зазначив, що перебуватиме на самоізоляції і певний час працюватиме дистанційно.
"На щастя, почуваю себе добре. Бережіть себе і пам‘ятайте, що COVID-19 не зник", - написав Разумков.
- Раніше, голова ВР хворів на коронавірус у листопаді 2020 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.63
Купівля 26.63Продаж 26.87
-
EUR
Купівля 31.4Продаж 31.78
- Актуальне
- Важливе