Разумков вдруге захворів на коронавірус

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Завтра збирався брати участь у Ялтинській європейській стратегії, де мав би дискувати на тему верховенства права в Україні. На жаль, не зможу відвідати захід особисто, адже для дотримання всіх протиепідемічних вимог сьогодні здав тест на коровірус. Він виявився позитивним", - зауважив Разумков.

Він зазначив, що перебуватиме на самоізоляції і певний час працюватиме дистанційно.

"На щастя, почуваю себе добре. Бережіть себе і пам‘ятайте, що COVID-19 не зник", - написав Разумков.

Раніше, голова ВР хворів на коронавірус у листопаді 2020 року.

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