Разумков збирає Раду, щоб звернутись до світу щодо участі у "Кримській платформі", - Гончаренко

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.



"Депутатам розіслали лист про збір підписів за скликання позачергової сесії Ради, на якому розглянуть проект постанови", - написав він.



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Вона передбачає зверення ВР щодо посилення співробітництва в рамках "Кримської платформи" до таких організацій:

ООН

ПАРЄ,

ПА ОБСЄ,

ПА НАТО,

ПА ОЧЕС

Європарламенту

урядів і парламентів іноземних держав