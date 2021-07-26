Разумков збирає Раду, щоб звернутись до світу щодо участі у "Кримській платформі", - Гончаренко
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков хоче скликати на 23 серпня позачергове засідання парламенту через "Кримську платформу"
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
"Депутатам розіслали лист про збір підписів за скликання позачергової сесії Ради, на якому розглянуть проект постанови", - написав він.
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Вона передбачає зверення ВР щодо посилення співробітництва в рамках "Кримської платформи" до таких організацій:
- ООН
- ПАРЄ,
- ПА ОБСЄ,
- ПА НАТО,
- ПА ОЧЕС
- Європарламенту
- урядів і парламентів іноземних держав
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
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