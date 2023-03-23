Реактивну артилерію росіян треба знищувати превентивно, — Ігнат

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Він також сказав, що у знищенні ворожої артилерії могли б допомогти новітні сучасні літаки.

"Їх (артилерійські системи - прим.ред) треба знищувати превентивно. Є контрартилерійська боротьба. Треба виявляти й знищувати далекобійною зброєю, яка може туди діставати. Ті ж самі HIMARS і авіація. Якби була потужна авіація з тими самими засобами ураження, які мають сучасні західні літаки, то це було б робити значно простіше. Саме тому ми сьогодні бачимо таку увагу до процесу надання Україні сучасних західних літаків", - сказав Ігнат.

Також, речник пояснив, що наразі для боротьби з ворожою ППО ракети HARM встановлюються на винищувачі МіГ-29, проте ці літаки не можуть забезпечити весь необхідний функціонал.

"Ці ракети встановлюються на радянські винищувачі, але вони не мають всього того функціоналу який би мали, якби запускалися з F-16. Тоді HARM працювали б ефективніше, далі та точніше і знищували б більше ППО ворога", - сказав Ігнат.

Він наголосив, що поставити західні ракети на радянські літаки - складно та дорого. За словами ігната, наразі у МіГах адаптують систему зв’язку під стандарти НАТО, покращують GPS-навігацію та систему розпізнавання "свій-чужий", проте цього замало.

"Потрібно було б замінити половину літака та поставити бортові системи РЛС, аби адаптувати наші МіГ-29 під західні зразки озброєння. Тоді б ми могли установлювати й крилаті ракети, і керовані авіаційні бомби, і навіть такі ракети, як Harpoon. Зробити все це для радянського літака можливо, але займатися цим невигідно", - пояснив речник.