"Реакція Китаю стримана і прогнозована": аналітик Шевченко про реакцію КНР на події в Ізраїлі

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

"Поки що реакція доволі таки стримана і прогнозована, бо Китай загалом намагається зараз виступати з позиції миротворця і зараз його реакція відповідає цим тезам. МЗС КНР випустили заяву, де засудили ескалацію і сказали, що вони сподіваються, що ситуація буде якось стабілізуватися. Тобто це більш загальні засади, Китай засуджує певні ескалаційні моменти й закликає до того, щоб було примирення" - зауважив він.

Аналітик вважає, що тут дуже важливо зрозуміти позицію Китаю, бо влітку була зустріч президента Палестини в Пекіні із Сі Цзіньпінем.

"Там були доволі серйозні перемовини після чого Сі Цзіньпінь заявив, що Китай готовий стати брокером у вирішенні цієї конфронтації між Палестиною та Ізраїлем. Я думаю, що регіон Ізраїлю дуже важливий для Пекіну, тому Китай дуже пристально дивиться" - наголосив Шевченко.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".