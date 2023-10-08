"Реакція Китаю стримана і прогнозована": аналітик Шевченко про реакцію КНР на події в Ізраїлі
Аналітик, аспірант кафедри міжнародної економіки Цзилінського університету Петро Шевченко прокоментував реакцію Китаю на події в Ізраїлі, назвавши її прогнозованою
Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".
"Поки що реакція доволі таки стримана і прогнозована, бо Китай загалом намагається зараз виступати з позиції миротворця і зараз його реакція відповідає цим тезам. МЗС КНР випустили заяву, де засудили ескалацію і сказали, що вони сподіваються, що ситуація буде якось стабілізуватися. Тобто це більш загальні засади, Китай засуджує певні ескалаційні моменти й закликає до того, щоб було примирення" - зауважив він.
Аналітик вважає, що тут дуже важливо зрозуміти позицію Китаю, бо влітку була зустріч президента Палестини в Пекіні із Сі Цзіньпінем.
"Там були доволі серйозні перемовини після чого Сі Цзіньпінь заявив, що Китай готовий стати брокером у вирішенні цієї конфронтації між Палестиною та Ізраїлем. Я думаю, що регіон Ізраїлю дуже важливий для Пекіну, тому Китай дуже пристально дивиться" - наголосив Шевченко.
Події в Ізраїлі
Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.
Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.
Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".
Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.
Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".
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