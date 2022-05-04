"Реал" - "Манчестер Сіті": де та коли дивитись другий півфінал Ліги чемпіонів
У середу, 4 травня, відбудеться другий півфінальний матч Ліги чемпіонів між англійським "Манчестер Сіті" та іспанським "Реалом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра відбудеться у Мадриді та розпочнеться о 22:00 за київським часом. В Україні наживо півфінал покаже Megogo. У першій зустрічі в Манчестері перемогу здобули англійці - 4:3.
У чвертьфіналі "Ман Сіті" здолав іспанський "Атлетико" - 1:0; 0:0. "Реал" переграв англійський "Челсі" - 3:1; 2:3.
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. Повторний матч
4 травня, Мадрид
"Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія)
22:00. Пряма трансляція на Megogo
Перший матч - 3:4
- 2 травня стало відомо, що команди з Росії не виступатимуть у турнірах УЄФА у сезоні 2022/2023.
- 3 травня у другому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль" переміг іспанський "Вільярреал".
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