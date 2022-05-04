"Реал" - "Манчестер Сіті": де та коли дивитись другий півфінал Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра відбудеться у Мадриді та розпочнеться о 22:00 за київським часом. В Україні наживо півфінал покаже Megogo. У першій зустрічі в Манчестері перемогу здобули англійці - 4:3.



У чвертьфіналі "Ман Сіті" здолав іспанський "Атлетико" - 1:0; 0:0. "Реал" переграв англійський "Челсі" - 3:1; 2:3.

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу. Повторний матч

4 травня, Мадрид

"Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

22:00. Пряма трансляція на Megogo



Перший матч - 3:4

2 травня стало відомо, що команди з Росії не виступатимуть у турнірах УЄФА у сезоні 2022/2023.

3 травня у другому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль" переміг іспанський "Вільярреал".

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