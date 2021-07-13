"Реал" перехопив у "Барселони" найкращого молодого бомбардира

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, Жауме Жарді, контракт якого з "Барселоною" закінчився 30 червня, продовжить кар'єру в "Реалі".

Колишній капітан "Барселони" U19 перейде до "Реалу" на правах вільного агента та виступатиме за другу команду мадридського клубу - "Кастілью", яку очолює Рауль.

У минулому сезоні Жарді забив 9 голів, віддав 3 гольові передачі за молодіжну команду "Барселони" та став її найкращим бомбардиром.

Нагадаємо, 8 липня стало відомо, що український воротар Андрій Лунін залишиться у мадридському "Реалі" на сезон 2021/22.

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