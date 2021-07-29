"Реал" продовжив контракт з захисником, який виграв 4 Ліги чемпіонів
Мадридський "Реал" продовжив контракт зі захисником Даніелем Карвахальом
Про це повідомляє офіційний Instagram "Реалу".
"Реал" продовжив контракт зі захисником Дані Карвахалем до літа 2025 року. Фінансові деталі нової угоди не розголошуються.
Іспанець є вихованцем мадридського клубу. У сезоні 2012/13 грав в оренді за леверкузенський "Байєр". Провів за "королівський" клуб 294 матчі. Чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.
У минулому сезоні 29-річний Даніель Карвахаль зіграв 15 матчів і віддав 4 асисти.
Орієнтована трансферна вартість Карвахаля складає 30 млн євро.
- 27 липня "Манчестер Юнайтед" і мадридський "Реал" домовились про трансфер французького захисника Рафаеля Варана.
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