"Реал" продовжив контракт з захисником, який виграв 4 Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний Instagram "Реалу".

"Реал" продовжив контракт зі захисником Дані Карвахалем до літа 2025 року. Фінансові деталі нової угоди не розголошуються.



Іспанець є вихованцем мадридського клубу. У сезоні 2012/13 грав в оренді за леверкузенський "Байєр". Провів за "королівський" клуб 294 матчі. Чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.



У минулому сезоні 29-річний Даніель Карвахаль зіграв 15 матчів і віддав 4 асисти.



Орієнтована трансферна вартість Карвахаля складає 30 млн євро.

27 липня "Манчестер Юнайтед" і мадридський "Реал" домовились про трансфер французького захисника Рафаеля Варана.