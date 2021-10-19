"Шахтар" - "Реал": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
Сьогодні, 19 жовтня, у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" прийме мадридський "Реал"
Після 2-х матчів групу D сенсаційно очолив молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал" з трьома балами. "Шахтар" та "Інтер" ділять 3-4 місце, у них по 1 набраному пункту.
3-й тур Ліги чемпіонів стартує сьогодні, 19 жовтня. "Шахтар" зіграє проти "Реалу", а на "Шериф" чекає зустріч з міланським "Інтером".
Ліга чемпіонів
3-й тур
19 жовтня
"Шахтар" (Україна) - "Реал" (Іспанія)
Київ, стадіон "НСК Олімпійський"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на Megogo
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу
- 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию проти міланського "Інтера".
- Після цього молдавський "Шериф" сенсаційно переміг мадридський "Реал".
- 18 жовтня головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті оголосив заявку своєї команди на матч зі "Шахтарем" у 3-му турі Ліги чемпіонів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.26Продаж 30.69
- Актуальне
- Важливе