"Шахтар" - "Реал": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Після 2-х матчів групу D сенсаційно очолив молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал" з трьома балами. "Шахтар" та "Інтер" ділять 3-4 місце, у них по 1 набраному пункту.



3-й тур Ліги чемпіонів стартує сьогодні, 19 жовтня. "Шахтар" зіграє проти "Реалу", а на "Шериф" чекає зустріч з міланським "Інтером".



Ліга чемпіонів



3-й тур



19 жовтня



"Шахтар" (Україна) - "Реал" (Іспанія)



Київ, стадіон "НСК Олімпійський"



Початок о 22:00



Пряма трансляція на Megogo



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу





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