"Реал" згоден відпустити українського голкіпера Луніна до "Аяксу"
Іспанський "Реал" погодиться відпустити Андрія Луніна до "Аяксу", якщо нідерландський клуб гарантує українському голкіперу стабільну ігрову практику
Про це повідомляє DefensaCentral.
За інформацією видання, "Реал" готовий розглянути пропозицію "Аякса" про оренду Луніна.
Амстердамці шукають заміну своєму основному голкіперу Андре Онана, який влітку перейде до італійського "Інтера". Одним із кандидатів на заміну камерунцю є український воротар, який є у "Реалі" дублером бельгійця Тібо Куртуа.
Проте, "Реал" погодиться відпустити Луніна лише за умови, якщо отримає від амстердамців гарантії, що українець матиме регулярну ігрову практику.
22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 2 матчі. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".
- 10 січня стало відомо, що Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів "Аякса".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.42
Купівля 27.42Продаж 27.67
-
EUR
Купівля 30.93Продаж 31.35
- Актуальне
- Важливе