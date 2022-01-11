"Реал" згоден відпустити українського голкіпера Луніна до "Аяксу"

Про це повідомляє DefensaCentral.

За інформацією видання, "Реал" готовий розглянути пропозицію "Аякса" про оренду Луніна.

Амстердамці шукають заміну своєму основному голкіперу Андре Онана, який влітку перейде до італійського "Інтера". Одним із кандидатів на заміну камерунцю є український воротар, який є у "Реалі" дублером бельгійця Тібо Куртуа.

Проте, "Реал" погодиться відпустити Луніна лише за умови, якщо отримає від амстердамців гарантії, що українець матиме регулярну ігрову практику.

22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 2 матчі. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".