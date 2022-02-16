Реалізовував політику окупантів та посягав на територіальну цілісність України: прокуратура оголосила про підозру "заступнику міністра промисловості ДНР"
Донецька обласна прокуратура повідомила про підозру заступнику псевдоміністра промисловості та торгівлі "ДНР", який реалізує політику окупаційної адміністрації РФ на території окупованої Донеччини
Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури у Facebook.
Досудове розслідування встановило, що з 2018 року чоловік на посаді заступника псевдоміністра реалізовує політику окупаційної адміністрації РФ.
Зловмиснику безпосередньо підпорядковуються так звані департаменти та відділи у сферах кольорової металургії, машинобудування, розвитку хімічної та фармацевтичної промисловості, а також ліцензування торгівлі.
До обов’язків підозрюваного входить організація забезпечення ефективного управління промисловими та торговими підприємствами, що залишились на тимчасово окупованій території Донеччини та фактично перейшли під контроль представників НЗФ РФ.
Вироблена на цих підприємствах продукція реалізовується з метою отримання прибутку, що забезпечує фінансування окупаційної адміністрації.
Також заступник з використанням окремих ЗМІ під час зустрічей з населенням окупованої території області висвітлює діяльність "ДНР" і проводить агітаційно-роз’яснювальну та пропагандистську роботу з місцевими мешканцями.
Прокуратура повідомила зловмиснику про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб ( ч. 2 ст. 110 КК України).
- Нагадаємо, 16 лютого СБУ затримала на Донеччині розвідника "ДНР", який тікав від своїх ватажків.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.99
Купівля 27.99Продаж 28.36
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.29
- Актуальне
- Важливе