Реальна ціна на пальне, яка має бути сьогодні - 60 грн за літр, - енергетичний експерт Корольчук
Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів, що ціна на пальне не відображує реальну вартість навіть зі зниженням ПДВ й скасування акцизу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ключовий аспект полягає в тому, що подорожчала логістика й транспортна складова. Тому, що морський шлях й постачання цистерн залізничним транспортом було суттєво дешевше ніж постачання автотранспортом. Відповідно та ціна, яка сьогодні є 44 грн за літр на дизель та 38-40 грн за літр на бензин - це нереалістична ціна, навіть з урахуванням знижки на акциз, знижки на ПДВ й скасовування акцизу. Реальна ціна, яка має бути сьогодні приблизно 60 грн за літр для дизеля й бензину", - зауважив Корольчук.
Також експерт Інституту енергетичних стратегій додав, що пального, яке ми сьогодні забираємо з Європейського Союзу, немає для нас, воно не було розраховане на постачання в Україну.
"Будь-який бізнес орієнтується на ринок та планується на роки. Всі, хто сьогодні продає нам пальне забирають у себе або беруть з інших джерел, де дорожче. Ціна на автогаз пропан-бутан сьогодні не регулюється й також завищена тому, що є попит, який суттєво зріс. Попит, який сьогодні є в Європі збоку України як споживача. Нам не дарують бензин й дизель, навіть, зважаючи на ситуацію війни та воєнний стан", - підкреслив Корольчук.
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