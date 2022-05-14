Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ключовий аспект полягає в тому, що подорожчала логістика й транспортна складова. Тому, що морський шлях й постачання цистерн залізничним транспортом було суттєво дешевше ніж постачання автотранспортом. Відповідно та ціна, яка сьогодні є 44 грн за літр на дизель та 38-40 грн за літр на бензин - це нереалістична ціна, навіть з урахуванням знижки на акциз, знижки на ПДВ й скасовування акцизу. Реальна ціна, яка має бути сьогодні приблизно 60 грн за літр для дизеля й бензину", - зауважив Корольчук.

Також експерт Інституту енергетичних стратегій додав, що пального, яке ми сьогодні забираємо з Європейського Союзу, немає для нас, воно не було розраховане на постачання в Україну.

"Будь-який бізнес орієнтується на ринок та планується на роки. Всі, хто сьогодні продає нам пальне забирають у себе або беруть з інших джерел, де дорожче. Ціна на автогаз пропан-бутан сьогодні не регулюється й також завищена тому, що є попит, який суттєво зріс. Попит, який сьогодні є в Європі збоку України як споживача. Нам не дарують бензин й дизель, навіть, зважаючи на ситуацію війни та воєнний стан", - підкреслив Корольчук.

Україна створить додатковий стратегічний запас пального на кілька місяців наперед, при чому його неможливо буде знищити

Найближчими днями на українському кордоні один із пунктів пропуску розпочне роботу лише для ввезення пального в Україну

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