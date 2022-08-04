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Реальний прожитковий мінімум у 2,6 разу більший за фактичний і становить близько 6,5 тис. грн, - Мінсоцполітики

4 серпня, 2022 четвер
11:08
Економіка гривні

За оцінкою Міністерства соціальної політики України реальний прожитковий мінімум у 2,6 раза більший за фактичний і становить близько 6,5 тис. грн

Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, пише агенство "Інтерфакс-Україна".

Як йдеться у повідомленні, реальний прожитковий мінімум у 2,6 раза більший за фактичний і становить близько 6,5 тис. грн.

"За нашими оцінками, приблизно у 2,6 раза більше за той, який передбачено, тобто близько 6,5 тис. грн. Але в цьому питанні потрібно розглядати домогосподарство. Якщо це одна людина, то їй потрібно десь тих 6 тис., щоб оплатити оренду, квартплату, комунальні. Якщо людей двоє-троє, то з кожною наступною ця сума знижується. Треба розуміти, що цей мінімум не можна виводити лінійно для кожної людини, треба розглядати саме домогосподарства. Але однозначно, що той, який затверджено, - менший за реальний", - сказала Жолнович в інтерв'ю агентству.

Жолнович зазначила, що наразі уряд працює над наповненням бюджету, щоб у грудні здійснити планове підвищення прожиткового мінімуму, оскільки його вже включили у бюджет.

Також Мінсоцполітики рахуватиме прожитковий мінімум з огляду на поточну інфляцію та подаватиме Міністерству фінансів.

"Але ми лише частина бюджету, ми не заробляємо цих грошей, тому я не знаю, які будуть планові надходження і що буде виведено з урахуванням спроможностей", - констатувала вона.

За словами міністерки, наразі влада не планує кардинально переглядати ті стандарти прожиткового мінімуму, які закладено в нинішньому бюджеті.

"Так, ми повинні виконувати гарантії на рівні хоча б мінімальних стандартів для виживання. Але з іншого боку, є норма, яка передбачає, що держава може забезпечити певний рівень допомоги з урахуванням свого загального матеріального стану. Тобто якщо ти не маєш, то більше не даси, закони математики ніхто не скасовував. Сьогодні у нас війна, і ми не можемо це відкинути, оминути та не враховувати. Всі видатки, які є, максимально спрямовуються насамперед на військові потреби", - додала Жолнович.

На думку Жолнович, реформу системи прожиткового мінімуму необхідно провести, відв'язавши її від низки нехарактерних виплат.

"Нам точно потрібно відв’язати наявний прожитковий мінімум від того, що на нього навісили, наприклад штрафи, платежі різних ліцензій, пенсії суддів і деяких спеціальних органів. Це все сильно впливає на бюджетний баланс… Тому є зареєстровані у Верховній Раді законопроєкти, які передбачають, що прожитковий мінімум має стосуватися соціальних гарантій, тільки виплат і допомоги й не повинен бути величиною, яка впливає на якісь інші видатки", - заявила міністр.

"У держбюджеті передбачено, що прожитковий мінімум (для працездатних осіб) поточного року з липня становить 2600 грн, а у грудні має підвищитися до 2684 грн, - уточнило агенство.

  • Зі зростанням прожиткового мінімуму в Україні збільшився розмір щомісячних виплат на утримання одного з батьків неповнолітньої дитини.

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Україна
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інфляція
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