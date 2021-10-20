Ребров пояснив, чому футбол є політикою, та пригадав, як підтримував Помаранчеву революцію
Український тренер "Аль-Айну" з ОАЕ Сергій Ребров заявив, що футбол давно став частиною політики
Про це він заявив у інтерв'ю Ara.cat.
За словами Реброва він давно вважає футбол політикою, тому в 2004 році виходив на поле із помаранчевою пов'язкою під час Помаранчевої революції, коли виступав у Англії за "Вест Гем".
"Грати з помаранчевої пов'язкою - це був мій спосіб підтримати людей. Футбол - це політика. Багато це заперечують, але футбол став настільки популярним, що перетворився на політичну сцену. Мене не злякала можливість підтримати народ. Я можу бути далеко від України, але завжди буду думати про свою країну і про те, що там відбувається - війна, як страждають люди", - сказав Ребров, який грав за "Вест Гем" у 2004 -2005 роках.
- 12 жовтня повідомлялося, що головний тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров не має наміру продовжувати контракт з клубом з ОАЕ.
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