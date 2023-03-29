Ребров прокоментував можливе призначення головним тренером збірної України
Сергій Ребров заявив, що зосереджений на роботі в "Аль-Айні" та говоритиме про призначення тренером збірної України після завершення контракту з клубом з ОАЕ
Про це повідомляє "Український футбол".
Таким чином Ребров відповів на прохання прокоментувати інформацію, що для нього нібито пріоритетним варіантом є продовження контракту з "Аль-Айном", а збірну України очолить Руслан Ротань, який зараз є виконувачем обов'язків головного тренера.
"Останнім часом багато чуток та інсайдів про мене та збірну з’являється. Та невже ви вважаєте, що я повинен усе це коментувати? Я озвучив свою позицію відносно роботи в збірній України, вона незмінна. А звідки інформація у цього інсайда, ви запитайте у нього", – сказав Ребров.
Раніше тренер заявляв, що не приховує бажання працювати зі збірною України, однак ухвалюватиме рішення лише закінчення контракту з "Аль-Айном", який розрахований до 30 червня 2023 року.
Також Ребров у 2014-2017 роках тренував "Динамо" та очолював "Аль-Аглі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".
Збірна України проведе наступні матчі у червні. 16 червня у гостях вона зустрінеться з Північною Македонією, а проти Мальти зіграє 19 червня у Польщі.
- 28 лютого виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу призначили Руслана Ротаня.
- 8 березня Сергій Ребров наголосив, що він буде відкритий до діалогу з УАФ лише після того, як закінчить роботу в "Аль-Айні".
- 26 березня у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату Європи збірна України поступилася у Лондоні Англії - 0:2.
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