Мармуровий кекс: класичний рецепт та пісний варіант

Цей кекс виготовляється шляхом комбінування світлого та темного бісквітного тіста, що створює ефект мармурового візерунка. Він зазвичай виготовляється із суміші ванільної та шоколадної основи. Цей неперевершений десерт стане чудовим доповненням будь-якого чаю або кави. Тут ви відчуєте ніжний ванільний смак з вкрапленнями какао, які надають йому особливого шарму.

Цей кекс може бути різних форм, крім того, багато господинь доповнюють рецепт свіжими вишнями або ягодами, щоб додати кислий акцепт. У будь-якому разі, вам варто спробувати приготувати класичний варіант, а потім експериментувати та додати власні нотки. Крім того, ми підготували для вас ще варіант приготування цього смачного десерту без яєць та молока, щоб ви змогли насолодитися ним навіть в піст.

Кекс мармуровий - класичний рецепт

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 350 г

масло вершкове - 250 г

молоко – 100 мл

яйця курячі – 4 шт.

какао-порошок – 30 г

ванілін - дрібка

сіль – 0.5 ч. л.

цукор – 200 г

розпушувач тіста - 2 ч. л.

соняшникова олія – 1 ч. л.

Найсмачніший мармуровий кекс - рецепт приготування покроково:

Розм'якшене вершкове масло збийте міксером до побіління. Не перестаючи збивати масло, починайте невеликими порціями додавати цукор, потім по одному яйцю та влийте молоко. Просійте через дрібне сито борошно, розпушувач, сіль та ванілін в іншу посудину. Порціями додавайте борошно до збитого масла. Перемішуйте все обережно кондитерською лопаткою. Розділіть тісто на дві частини, до однієї додайте какао, а іншу - залиште без змін. Форму для кекса змастіть соняшниковою олією. Почніть по столовій ложці викладати тісто у форму. Спочатку ложку світлого тіста, а потім з какао, чергуйте шари так доти, доки не закінчиться тісто. Випікайте у розігрітій до 170 градусів духовці протягом 60-70 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.

Фото: Pinterest

Пісний мармуровий кекс – рецепт без яєць та молока

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 200 г

соняшникова олія – 90 мл

цукор – 120 г

тепла вода – 200 мл

какао-порошок – 20 г

рідкий мед – 80 г

ванільний цукор – 8 г

сіль – дрібка

розпушувач тіста – 2 ч. л.

Покроковий рецепт приготування:

У посудині змішайте цукор з теплою водою, додайте рідкий мед та дрібку солі. Цукор має добре розчинитись. Потім додайте до суміші соняшникову олію. Просійте в іншу посудину через дрібне сито борошно та розпушувач. Порціями додавайте борошно до цукрової суміші. Перемішуйте все обережно вінчиком. Тісто виходить досить рідким, розділіть його на дві частини. До однієї частини додайте какао та трохи теплої води, щоб консистенція була такою ж, як у світлої частини. Форму для випікання змастіть соняшниковою олією та присипте борошном. Почніть по столовій ложці викладати тісто у форму. Спочатку ложку світлого тіста, а потім з какао, чергуйте шари так доти, доки не закінчиться тісто. Випікайте у розігрій до 180 градусів духовці протягом 40-50 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Смачного!

Фото: cookidoo.co.uk