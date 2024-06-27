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Освіжаючі супи на літо: найкращі рецепти для спекотних днів

27 червня, 2024 четвер
19:45
рецепти Холодні супи на літо

Літня спека змушує нас шукати способи, що допоможуть освіжитись. У цей час року особливо актуальними стають літні супи, які не лише тамують спрагу, але й забезпечують організм необхідними вітамінами та мінералами

Зміст

Холодні супи здавна існували у багатьох народів. Кожна із цих страв має свої унікальні особливості, але всі вони об'єднані однією метою — зробити літо смачнішим та комфортнішим.

У цій статті ми розглянемо кілька найпопулярніших рецептів холодних супів, їх покрові рецепти та секрети приготування. Незалежно від того, чи ви шукаєте легку закуску або повноцінну страву, ці супи стануть ідеальним доповненням до вашого літнього меню.

Літній суп "Гаспачо"

Інгредієнти:

  • помідори свіжі – 1 кг
  • огірки свіжі – 80 г
  • перець солодкий червоний – 100 г
  • перець солодкий зелений - 60 г
  • цибуля ріпчаста - 40 г
  • хлібний м'якуш - 40 г
  • часник - 1 зубчик
  • винний оцет – 1.5 ст. л.
  • оливкова олія - ​​150 мл
  • перець чорний мелений - 1/2 ч. л.
  • сіль – 1 ч. л.

Покроковий рецепт холодного супу:

  1. Ретельно промийте всі овочі. Цибулю та часник очистіть від лушпиння, огірки - від шкірки, а з болгарського перцю видаліть серединку із насінням.
  2. Наріжте помідори, огірки, солодкі перці та цибулю кубиком. До овочів додайте сіль, перець, олію (50 мл), винний оцет та пропущений через прес часник. Перемішайте та відправте овочі в холодильник на 30 хвилин.
  3. За допомогою заглибного блендера, перебийте охолоджену овочеву суміш до однорідного стану, а потім ще процідіть через сито.
  4. До овочевої суміші потім потрібно додати хлібний м'якуш, сіль та чорний мелений перець. Знов почніть збивати суп блендером, повільно доливаючи оливкову олію.
  5. Відправте суп у холодильник на кілька годин або на ніч, щоб він охолодився і смаки з'єднались. Прикрасьте гаспачо свіжими травами або овочами та подавайте охолодженим.

суп гаспачо

Фото: Freepik

Суп з авокадо та огірка

Інгредієнти:

  • авокадо - 3 шт.
  • огірки - 1 шт.
  • олія оливкова — 80 мл
  • кінза - 50 г
  • соєвий соус - 20 мл
  • лайм - 1 шт.
  • часник - 1 зубчик
  • чилі - 10 г
  • вода мінеральна газована - 250 мл
  • сіль та перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Підготуйте овочі та зелень. Все ретельно промийте та очистіть від шкірки авокадо, часник, огірок.  
  2. Огірки наріжте на шматочки, додайте м'якоть авокадо, сік лайма, часник та чилі. Все перекладіть у стаціонарний блендер.  
  3. У чашу блендера також відправляйте кінзу, соєвий соус, мінеральну воду. Подрібніть все до однорідного стану.
  4. Коли суміш стане однорідною, додайте олію, сіль, перець та ще раз пробийте блендером. Суп готовий, можете подавати із томатами чері, підсмаженими креветками або м'ясом. Смачного!

Окрошка на кефірі

Інгредієнти:

  • картопля - 700 г
  • яйця курячі - 4 шт.
  • огірки - 3 шт.
  • ковбаса варена - 500 г
  • кефір 2,5% - 1 л
  • сметана 15% - 250 мл
  • редиска - 200 г
  • зелень - 100 г
  • сіль – до смаку
  • лимон – ½ шт.
  • вода питна

Покроковий рецепт приготування:

  1. Заздалегідь відваріть до готовності в окремих каструлях картоплю та яйця, дайте їм охолонути. Потім очистіть яйця від шкаралупи, а картоплю - від шкірки.
  2. Промийте та наріжте дрібно зелень.
  3. Наріжте кубиком картоплю, яйця, огірки, варену ковбасу та редиску, перекладіть в каструлю. Все перемішайте та додайте зелень.
  4. До нарізаних продуктів додайте ще кефір, сметану, сік половинки лимона, сіль та перемішайте. Поступово наливайте до каструлі воду, контролюйте самостійно густину супу.
  5. Якщо окрошка здається занадто густою, додайте ще трохи холодної води, щоб досягти бажаної консистенції.
  6. Поставте окрошку в холодильник на 1-2 години та подавайте охолодженою.

Фото: Freepik

Крем-суп зі шпинату

Інгредієнти:

  • картопля – 3 шт.
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • шпинат – пучок
  • олія соняшникова – 2 ст. л.
  • бульйон – 1 склянка
  • вершки – 3 ст. л.
  • сіль та чорний мелений перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Очистіть від шкірки картоплю, а цибулю – від лушпиння.
  2. Наріжте картоплю шматочками та відправляйте в каструлю з водою. Щойно вода закипить, додайте сіль та варіть до готовності картоплі.
  3. Доки картопля вариться, додайте до неї шпинат. Варіть разом протягом 1 хвилини, а потім швиденько перекладіть шпинат в холодну воду з льодом. Через декілька хвилин, викладіть шпинат на сито, щоб зійшла зайва вода.
  4. Цибулю наріжте кубиком. Розігрійте сковороду з олією та просмажте цибулю з сіллю та чорним меленим перцем до золотавої скоринки.
  5. Із готової картоплі злийте в посудину виварку.
  6. До картоплі додайте цибулю, шпинат та невелику кількість виварки. За допомогою заглибного блендера, перебийте овочеву суміш до однорідного стану, однак бажано зробити це якомога швидше, щоб картопля не стала клейкою. Потім додайте вершки та добре перемішайте. Готово!

Холодний борщ

Інгредієнти:

  • буряки – 2 шт. (середнього розміру)
  • огірок – 1 шт. (середнього розміру)
  • яйця курячі – 3 шт.
  • редиска – 2-3 шт.
  • курячий бульйон – 500 г
  • гірчиця лагідна – 2 ч. л.
  • куряче стегно – 1 шт.
  • сік 1/3 лимону
  • сметана 25% - 150-180 г
  • свіжий кріп, цибуля та петрушка – до смаку
  • сіль – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Заздалегідь відваріть до готовності в окремих каструлях буряк та яйця, дайте їм охолонути. Потім очистіть яйця від шкаралупи, а буряк - від шкірки.
  2. Крім того, варто також заздалегідь відварити до готовності у підсоленій воді куряче стегно. Нам потрібен для рецепта як бульйон, так і м'ясо.
  3. Буряк наріже шматочками, а варені яйця розділіть на білки на жовтки.  
  4. У чашу блендера додайте варені жовтки, сіль, сметану, гірчицю, буряк, лимонний сік та бульйон. Все перебийте до однорідності. Скуштуйте готову масу на сіль, а потім відправляйте в холодильник.
  5. Редиску, огірок та зелень ретельно промийте.
  6. Відварену курятину, редиску, огірок та білки наріжте соломкою, перемішайте. Зелень наріжте досить дрібно.
  7. Подавайте порційно. У тарілку спочатку викладіть нарізані овочі, зелень та білок, потім залийте все охолодженою буряковою масою. Готово!

Фото: Pinterest


 
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