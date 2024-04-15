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Головна рецепти Салат із сухариками: три різноманітні рецепти на кожен день

Салат із сухариками: три різноманітні рецепти на кожен день

15 квітня, 2024 понедiлок
18:25
рецепти Салат із сухариками

Прості у приготуванні, смачні та ситні салати з сухариками чудово підходять як для повсякденного обіду, так і для святкового столу

Сухарики стають справжньою родзинкою та додають оригінальності смаку, перетворюючи звичайний салат в особливу страву.

У цій статті ми розглянемо три цікавих рецепти салатів з використанням сухариків, які ви зможете куштувати щодня, адже для їх приготування потрібно мінімум часу. Ви знайдете рецепти з різними складниками та смаковими поєднаннями, які зможуть задовольнити усю родину.

Салат із сухариками і ковбасою

Інгредієнти:

  • цибуля – 2 шт.
  • сухарики житні (будь-які до смаку) – 50 г
  • копчена ковбаса – 250 г
  • оцет 9% – 100-150 мл
  • яйця курячі - 3 шт.
  • молоко – 3 ст. л.
  • твердий сир – 100 г
  • мариновані або квашені огірки – 100 г
  • кукурудза – 4 ст. л.
  • майонез – 200 г
  • сіль та перець – до смаку
  • соняшникова олія – 1 ст. л.
  • зелень (за бажанням)

Салат із сухариками. Рецепт приготування покроково:

  1. Цибулю очищаємо та нарізаємо тоненькими півкільцями. Перекладіть цибулю у посудину та додайте оцет, щоб вона добре промаринувалась. Приблизно через 15 хвилин злийте оцет.
  2. Збийте вінчиком до однорідності сирі курячі яйця з сіллю та молоком.
  3. Нагрійте сковорідку з олією та влийте на пательню яйця порціями (3 порції), щоб підсмажити як млинці. Кожен яєчний млинець смажте по 1-2 хвилині з кожного боку.  
  4. Зачекайте доки готові млинці охолонуть, потім згортаємо їх рулетом та нарізаємо тонкою соломкою.
  5. Наріжте соломкою ще копчену ковбасу, мариновані огірки та сир.
  6. У салатницю перекладаємо нарізані яєчні млинці, ковбасу, сир, мариновані огірки, мариновану цибулю, кукурудзу та зелень. Заправте салат майонезом, спробуйте на сіль та перець. Перед подачею на стіл треба додати сухарики. Готово!

Фото: lenta.com.ua

Салат із сухариками і крабовими паличками

Інгредієнти:

  • сухарики житні (будь-які до смаку) – 200 г
  • твердий сир – 400 г
  • крабові палички – 400 г
  • яйця курячі – 5 шт.
  • майонез – 5 ст. л.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Заздалегідь відваріть курячі яйця круто, цей процес у вас займе приблизно 11-12 хвилин. Перекладіть яйця в холодну воду на 5-10 хвилин. Очистіть від шкаралупи та наріжте кубиком.
  2. Кубиком також потрібно нарізати твердий сир, а крабові палички кільцями.
  3. Змішайте в салатниці нарізані курячі яйця, твердий сир, крабові палички та майонез. Все добре перемішайте. Перед подачею на стіл додайте сухарики та ще раз добре перемішайте. Готово!

Фото: pelensky.pro

Салат із сухариками та пекінською капустою

Інгредієнти:

  • пекінська капуста - один качан
  • сухарики - 80 г
  • шинка або ковбаса копчена - 250 г
  • кукурудза - 200 г
  • майонез – 2 ст. л.
  • сіль та перець - до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Пекінську капусту добре промиваємо під проточною водою та нарізаємо дрібно.
  2. Шинку нарізаємо кубиком та перекладемо в салатницю.  
  3. Додаємо у посудину з шинкою нарізану капусту, кукурудзу, сухарики. Заправляємо майонезом, додаємо перець та у разі потреби сіль. Одразу подаємо до столу. Смачного!

Фото: Pinterest

Теги:
Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
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