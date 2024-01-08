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Головна рецепти Салат з корейською морквою: п'ять смачних рецептів на різний смак
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Салат з корейською морквою: п'ять смачних рецептів на різний смак

8 січня, 2024 понедiлок
19:00
рецепти Салат з морквою по-корейськи

Салати з корейською морквою здатні вразити навіть найвибагливіших гурманів. Різноманітні поєднання допоможуть знайти найсмачніший варіант для кожного

Деякі рецепти вирізняються пікантною гостротою, а інші — м'якістю та ніжністю смаку. Крім цього, варто пам'ятати, що морква містить багато вітаміну А, який корисний для зору, та низку антиоксидантів, які сприяють захисту клітин від пошкоджень.

Вибираючи будь-який з цих п'яти смачних рецептів, ви зможете поринути у світ вишуканого смаку та кулінарних експериментів.

рецепт СалатУ з морквою по-корейськи

Салат з морквою по-корейськи і сухариками

Інгредієнти:

  • огірки - 2 шт.
  • курячі яйця – 3 шт.
  • консервована кукурудза – 200 г
  • морква по-корейськи – 200 г
  • сухарики з житнього хліба – 1 пачка
  • часник – 1-2 зубчики
  • майонез (або сметана) – 2 ст. л.
  • кріп – 1 пучок
  • сіль та перець - до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Курячі яйця відварюємо круто 11-12 хвилин. Перекладаємо в холодну воду на 5-10 хвилин. Очищаємо від шкаралупи, нарізаємо соломкою.
  2. Огірки миємо та нарізаємо соломкою.  
  3. У салатницю перекладаємо нарізані огірки, яйця, кріп. Додаємо моркву по-корейськи, консервовану кукурудзу, сухарики. Через прес пропускаємо часник та заправляємо майонезом. Все добре перемішуємо, за бажанням додаємо сіль та перець.

Фото: kolizhanka.com.ua

Салат з корейською морквою і куркою

Інгредієнти:

  • курячі яйця – 6 шт.
  • куряче філе (можна використовувати копчене) – 1 шт.
  • морква по-корейськи – 150-200 г
  • плавлений сир – 2 шт.
  • твердий сир – 120 г
  • майонез – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Курячі яйця відварюємо круто 11-12 хвилин. Перекладаємо в холодну воду на 5-10 хвилин. Очищаємо від шкаралупи, натираємо на крупній терці.
  2. Куряче філе варимо до готовності в підсоленій воді. Якщо у вас копчене куряче філе, тоді одразу нарізаємо невеликими шматочками.
  3. Натираємо на крупній терці плавлений сир та окремо твердий сир.
  4. Формуємо салат в роз'ємному кондитерському кільці, щоб він був рівний. Викладаємо шарами інгредієнти в такій послідовності: яйця, сіточка з майонезу, куряче філе, майонез, моркви по-корейськи, плавлені сирки, майонез, твердий сир. Зверху можна прикрасити зеленню.
  5. Накриваємо салат харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на пів години. Перед подачею виймаємо з роз'ємного кільця та куштуємо.

Фото: Screenshot з YouTube

Простий салат з морквою по-корейськи і грибами

Інгредієнти:

  • куряче філе – 500 г
  • моркви по-корейськи – 500 г
  • шампіньйони – 300-400 г
  • соняшникова олія – 2-3 ст. л.
  • майонез, сіль та перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Куряче філе відварюємо в підсоленій воді до готовності, цей процес займе приблизно 30 хвилин. Далі ріжемо філе на невеликі кубики.
  2. Гриби очищаємо та ріжемо слайсами.
  3. Розігріваємо пательню з олією та смажимо гриби 10-15 хвилин до рум'яного кольору, додаємо сіль та перець.
  4. Збираємо салат. У салатницю перекладаємо куряче філе, гриби, моркву по-корейськи та заправляємо все майонезом. Готово!

Салат з морквою по-корейськи і крабовими паличками

Інгредієнти:

  • моркви по-корейськи – 200 г
  • курячі яйця – 2 шт.
  • крабові палички – 200 г
  • плавлений сир – 1 шт.
  • майонез, сіль та перець – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Курячі яйця відварюємо круто 11-12 хвилин. Перекладаємо в холодну воду на 5-10 хвилин та очищаємо від шкаралупи.
  2. Плавлений сир та яйця натираємо на крупній терці.
  3. Крабові палички розбираємо руками на волокна або нарізаємо тоненько.
  4. У салатницю перекладаємо плавлений сир, яйця, моркву по-корейськи, крабові палички та заправляємо майонезом. За бажанням можете додати сіль та перець. Готово!

Фото: zav-club.com

Салат з моркви по-корейськи з куркою та капустою

Інгредієнти:

  • моркви по-корейськи – 300 г
  • капуста пекінська – ½ качана
  • огірки – 1 шт.
  • куряче філе – 400 г
  • кріп, сіль та майонез – до смаку

Покроковий рецепт приготування:

  1. Куряче філе відварюємо в підсоленій воді приблизно 30 хвилин до готовності. Далі ріжемо його на невеликі кубики.
  2. Огірки нарізаємо соломкою, а пекінську капусту та кріп - тонко шаткуйте.
  3. У салатницю перекладаємо капусту, куряче філе, огірок, моркву по-корейськи, кріп. Заправляємо майонезом та додаємо солі.

Смачного!

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