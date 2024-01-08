Салат з корейською морквою: п'ять смачних рецептів на різний смак
Салати з корейською морквою здатні вразити навіть найвибагливіших гурманів. Різноманітні поєднання допоможуть знайти найсмачніший варіант для кожного
Деякі рецепти вирізняються пікантною гостротою, а інші — м'якістю та ніжністю смаку. Крім цього, варто пам'ятати, що морква містить багато вітаміну А, який корисний для зору, та низку антиоксидантів, які сприяють захисту клітин від пошкоджень.
Вибираючи будь-який з цих п'яти смачних рецептів, ви зможете поринути у світ вишуканого смаку та кулінарних експериментів.
Салат з морквою по-корейськи і сухариками
Інгредієнти:
- огірки - 2 шт.
- курячі яйця – 3 шт.
- консервована кукурудза – 200 г
- морква по-корейськи – 200 г
- сухарики з житнього хліба – 1 пачка
- часник – 1-2 зубчики
- майонез (або сметана) – 2 ст. л.
- кріп – 1 пучок
- сіль та перець - до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Курячі яйця відварюємо круто 11-12 хвилин. Перекладаємо в холодну воду на 5-10 хвилин. Очищаємо від шкаралупи, нарізаємо соломкою.
- Огірки миємо та нарізаємо соломкою.
- У салатницю перекладаємо нарізані огірки, яйця, кріп. Додаємо моркву по-корейськи, консервовану кукурудзу, сухарики. Через прес пропускаємо часник та заправляємо майонезом. Все добре перемішуємо, за бажанням додаємо сіль та перець.
Фото: kolizhanka.com.ua
Салат з корейською морквою і куркою
Інгредієнти:
- курячі яйця – 6 шт.
- куряче філе (можна використовувати копчене) – 1 шт.
- морква по-корейськи – 150-200 г
- плавлений сир – 2 шт.
- твердий сир – 120 г
- майонез – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Курячі яйця відварюємо круто 11-12 хвилин. Перекладаємо в холодну воду на 5-10 хвилин. Очищаємо від шкаралупи, натираємо на крупній терці.
- Куряче філе варимо до готовності в підсоленій воді. Якщо у вас копчене куряче філе, тоді одразу нарізаємо невеликими шматочками.
- Натираємо на крупній терці плавлений сир та окремо твердий сир.
- Формуємо салат в роз'ємному кондитерському кільці, щоб він був рівний. Викладаємо шарами інгредієнти в такій послідовності: яйця, сіточка з майонезу, куряче філе, майонез, моркви по-корейськи, плавлені сирки, майонез, твердий сир. Зверху можна прикрасити зеленню.
- Накриваємо салат харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на пів години. Перед подачею виймаємо з роз'ємного кільця та куштуємо.
Фото: Screenshot з YouTube
Простий салат з морквою по-корейськи і грибами
Інгредієнти:
- куряче філе – 500 г
- моркви по-корейськи – 500 г
- шампіньйони – 300-400 г
- соняшникова олія – 2-3 ст. л.
- майонез, сіль та перець – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Куряче філе відварюємо в підсоленій воді до готовності, цей процес займе приблизно 30 хвилин. Далі ріжемо філе на невеликі кубики.
- Гриби очищаємо та ріжемо слайсами.
- Розігріваємо пательню з олією та смажимо гриби 10-15 хвилин до рум'яного кольору, додаємо сіль та перець.
- Збираємо салат. У салатницю перекладаємо куряче філе, гриби, моркву по-корейськи та заправляємо все майонезом. Готово!
Салат з морквою по-корейськи і крабовими паличками
Інгредієнти:
- моркви по-корейськи – 200 г
- курячі яйця – 2 шт.
- крабові палички – 200 г
- плавлений сир – 1 шт.
- майонез, сіль та перець – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Курячі яйця відварюємо круто 11-12 хвилин. Перекладаємо в холодну воду на 5-10 хвилин та очищаємо від шкаралупи.
- Плавлений сир та яйця натираємо на крупній терці.
- Крабові палички розбираємо руками на волокна або нарізаємо тоненько.
- У салатницю перекладаємо плавлений сир, яйця, моркву по-корейськи, крабові палички та заправляємо майонезом. За бажанням можете додати сіль та перець. Готово!
Фото: zav-club.com
Салат з моркви по-корейськи з куркою та капустою
Інгредієнти:
- моркви по-корейськи – 300 г
- капуста пекінська – ½ качана
- огірки – 1 шт.
- куряче філе – 400 г
- кріп, сіль та майонез – до смаку
Покроковий рецепт приготування:
- Куряче філе відварюємо в підсоленій воді приблизно 30 хвилин до готовності. Далі ріжемо його на невеликі кубики.
- Огірки нарізаємо соломкою, а пекінську капусту та кріп - тонко шаткуйте.
- У салатницю перекладаємо капусту, куряче філе, огірок, моркву по-корейськи, кріп. Заправляємо майонезом та додаємо солі.
Смачного!
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