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Страви з гречки: незвичні і дуже смачні
В рецепти з гречкою використовують як м'ясо чи овочі, часто гречку готують із грибами, яйцем, можна їсти й солодкі страви з гречки. Рецепти з гречаного борошна дозволяють приготувати оригінальні млинці, оладки та інші борошняні страви
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Гречка з гарбузом та грибами
Інгредієнти:
- Гречка - 200 г
- Сіль - на смак
- Вода - 500 мл
- Олія - 2 ст. ложки
- Очищений гарбуз - 300 г
- Цибуля ріпчаста - 1 штука
- Свіжі печериці чи інші гриби - 250 г
- Перець чорний мелений - на смак
- Зелень - на смак
Приготування:
- Переберіть та промийте гречку
- Зваріть у підсоленій воді за 20 хвилин
- У сковороді на середньому вогні розігрійте половину олії
- Гарбуз наріжте маленькими кубиками
- Обсмажуйте приблизно 5 хвилин до м'якості
- Перекладіть на тарілку
- Вилийте на сковороду олію, що залишилася
- Порубайте цибулю та гриби
- Готуйте близько 10 хвилин до випаровування рідини
- Додайте до грибів гарбуз та гречку
- Посоліть і поперчіть
- Ретельно перемішайте
- Тушкуйте під кришкою 5 хвилин
- Посипте зеленню.
Гречка з мексиканською сумішшю
Інгредієнти:
- Гречка - 250 г
- Вода - 500 мл
- Олія - 2 ст. ложки
- Цибуля ріпчаста - 1 штука
- Мексиканська овочева суміш - 400 г
- Сіль - на смак
- Перець чорний мелений - на смак
Приготування:
- Переберіть та ретельно промийте гречку
- Насипте в каструлю і залийте водою
- Доведіть до кипіння
- Варіть під кришкою на слабкому вогні 15-20 хвилин
- У сковороді на середньому вогні розігрійте олію
- Обсмажуйте нарізану цибулю та заморожені овочі, постійно помішуючи, 5-7 хвилин
- Викладіть у сковороду гречку
- Змішайте з овочами та тушкуйте ще 2–3 хвилини
- Посоліть і поперчіть.
Суп із сушеними грибами та гречкою
Інгредієнти:
- Сушені лісові гриби - 30-40 г
- Картопля - 3 штуки
- Ріпчаста цибуля - 1 штука
- Морква - 1 штука
- Вода - 1500 мл + для замочування
- Гречка - 2-3 ст. ложки
- Олія - 2 ст. ложки
- Сіль - на смак
- Перець чорний мелений - на смак
Приготування:
- Гриби промийте, щоб видалити пісок та інше сміття
- Складіть у миску, залийте окропом і залиште на пів години
- Шумівкою викладіть гриби на тарілку
- Розріжте на шматочки
- Рідину від замочування не виливайте
- Якщо гриби нарізані не надто крупно, перелийте все в каструлю
- Картоплю наріжте середніми шматочками, цибуля - дрібними
- Моркву натріть на великій тертці
- Налийте рідину від грибів у каструлю
- Додати гарячу воду і довести до кипіння
- Закиньте картоплю, гриби та промиту гречку
- Варіть 10-15 хвилин
- Моркву та цибулю обсмажте з олією до легкої рум'яності
- Додайте в каструлю із супом, посоліть і поперчіть
- Варіть разом ще 5-10 хвилин.
Смачного!
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