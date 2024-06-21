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Головна рецепти Грузинська кухня: ТОП-5 смачних гостро-солодких, пряних та поживних страв

Грузинська кухня: ТОП-5 смачних гостро-солодких, пряних та поживних страв

21 червня, 2024 п'ятниця
18:05
рецепти грузинська кухня

Страви грузинської кухні, як правило, гостро-солодкі, пряні та поживні. Велика кількість овочів, трав і вина робить при цьому дуже корисними страви грузинської кухні

Зміст

Чахохбілі

Інгредієнти:

  • Курка - 1 кг
  • Помідори – 1 кг
  • Цибуля ріпчаста - 600 г
  • Часник - 25 г
  • Петрушка свіжа – 30 г
  • Кінза свіжа – 30 г
  • Базилік свіжий – 15 г
  • Уцхо-сунелі – 1 ч. ложка
  • Хмелі-сунелі – 1 ст. ложка
  • Перець чилі (пластівці) - 1 ч. ложка
  • Коріандр мелений - 1 ст. ложка
  • Перець червоний - 1 шт.
  • Сіль – 1 ст. ложка
  • Перець чорний мелений - 1/2 ч. ложки
  • Олія - ​​3 ст. ложки

Покроковий рецепт приготування - Чахохбілі

Як приготувати чахохбілі:

  • Помідори залити окропом та залишити на 5 хвилин
  • Цибулю нарізати півкільцями товщиною 3-4 мм
  • Зняти з помідорів шкірку і дрібно нарізати
  • Часник дрібно нашаткувати
  • Петрушку, кінзу, базилік дрібно нарізати
  • Червоний перець чилі розрізати навпіл і прибрати насіння та перетинки, потім нарізати півкільцями
  • Курку розрізати на порційні шматочки
  • На розігрітій сухій сковороді обсмажити курку на сильному вогні до золотистої скоринки, приблизно по 1-2 хвилини з кожного боку
  • Забрати курку зі сковороди в окрему ємність
  • У тій же сковороді обсмажити цибулю з додаванням олії
  • Смажити на середньому вогні, періодично перемішуючи до золотистого кольору, приблизно 3-4 хвилини
  • Перекласти обсмажену цибулю та курку в сотейник, перемішати 
  • Додати помідори, ще раз перемішати
  • Довести до кипіння, закрити кришкою, зменшити вогонь до слабкого та тушкувати 20 хвилин
  • Додати сіль, перець чорний мелений, уцхо-сунелі, хмелі-сунелі, коріандр, часник
  • Перемішати та тушкувати ще 7 хвилин
  • Додати петрушку, кінзу, базилік, червоний гострий перець та вимкнути вогонь.

Чашушулі

Інгредієнти:

  • Яловичина (шийна частина) – 1 кг
  • Помідори – 0,5 кг
  • Перець болгарський – 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 2 шт.
  • Часник – 4 зубчики
  • Петрушка свіжа – 1 пучок
  • Кріп свіжий – 1 пучок
  • Кінза – 1 пучок
  • Аджика суха – 2 ст. ложки
  • Уцхо-сунелі – 1 ч. ложка
  • Хмелі-сунелі – 1 ч. ложка
  • Коріандр мелений – 1 ч. ложка
  • Лавровий лист – 2 шт.
  • Перець запашний горошком – 5 шт.
  • Цукор – за смаком
  • Сіль за смаком
  • Олія - ​​для обсмажування м'яса

Покроковий рецепт - Чашушулі

  • Яловичину нарізаємо шматочками розміром приблизно 3х3 см або 4х4 см 
  • Цибулю очищаємо і нарізаємо півкільцями
  • У глибокій мисці добре перемішуємо яловичину з цибулею, додавши сіль та суху аджику
  • Намагаємося роздавити цибулю для більш активного виділення її соку
  • Залишаємо м'ясо маринуватися на 30 хвилин
  • Часник очищаємо і довільно нарізаємо
  • Болгарський перець нарізаємо невеликими кубиками
  • На кожному помідорі робимо хрестоподібний надріз
  • Помідори у глибокій ємності заливаємо окропом і залишаємо на 1 хвилину Потім знімаємо з помідорів шкірку
  • Очищені помідори розрізаємо на частини та подрібнюємо за допомогою блендера до рідкого однорідного стану
  • Кріп, петрушку, і кінзу довільно нарізаємо
  • Ставимо казан на вогнище, розводимо вогонь
  • У сухий розігрітий казан наливаємо олію та розігріваємо її
  • Викладаємо в казан м'ясо з цибулею
  • Обсмажуємо його у казані
  • Будьте готові до того, що з м'яса виділиться велика кількість рідини і воно почне тушкуватись у власному соку
  • Закриваємо казан кришкою і тушкуємо м'ясо протягом 30 хвилин
  • Через 15 хвилин перемішати м'ясо
  • Через півгодини рідина з казана повинна повністю випаруватися
  • Настав час додавати болгарський перець
  • Разом з ним у казан вирушають уцхо-сунелі, хмелі-сунелі, мелений коріандр та лавровий лист
  • Перемішуємо вміст казана і накриваємо його кришкою, щоб болгарський перець та спеції розкрили свій смак та аромат
  • Через 5 хвилин відкриваємо казан і додаємо в нього перетерті томати Додаємо запашний перець
  • Перемішуємо вміст казана
  • Нариваємо казан кришкою і залишаємо тушкувати м'ясо до повної готовності Піде на це приблизно півтори години 
  • Відкриваємо казан, перемішуємо його вміст
  • На цьому етапі м'ясо має бути повністю готовим та легко розділятися на волокна
  • Додаємо цукор та сіль
  • Ще раз перемішуємо
  • Відправляємо в казан часник та зелень
  • Перемішуємо, накриваємо кришкою та знімаємо казан з вогню
  • Даємо чашушулі постояти 15 хвилин.

Аджапсандал

Інгредієнти:

  • Баклажани - 1 кг
  • Помідори – 700 г
  • Перець солодкий – 500 г
  • Морква – 500 г
  • Цибуля ріпчаста - 250 г
  • Часник - 6 зубчиків
  • Перець чилі свіжий - 1 шт.
  • Базилік свіжий – 10 г
  • Кінза - 30 г
  • Петрушка свіжа – 10 г
  • Уцхо-сунелі – 1/2 ч. л.
  • Шафран – 1/2 ч. л.
  • Перець чорний мелений - 1/2 ч. л.
  • Коріандр мелений - 1/2 ч. л.
  • Сіль крупна – 1 ч. л.
  • Сіль – 3 ст. л.
  • Олія - ​​80 мл

Рецепт приготування - Аджапсандал

Як приготувати аджапсандалі:

  • Баклажани нарізати півкола товщиною 7-8 мм, посипати 3 ст. л. солі та добре перемішати
  • Залишити баклажани на 30 хвилин
  • Потім промити під проточною водою від солі та добре віджати
  • Тим часом цибулю нарізати дрібними кубиками
  • Моркву розрізати навпіл і нарізати половинками кружальців завтовшки 5 мм
  • Солодкий перець нарізати брусками
  • Гострий перець (без насіння) дрібно нарізати
  • Помідори натерти на великій тертці, викинути шкірку
  • Розігріти на сковороді 60 мл олії, викласти баклажани і обсмажити до готовності, приблизно 15 хвилин
  • Баклажани повинні бути м'якими, але не перетворитися на кашу
  • Перекласти баклажани в окремий посуд
  • На тій же сковороді обсмажити перець до готовності на середньому вогні приблизно 10-15 хвилин
  • При необхідності додати олію
  • Перець має бути м'яким, але не втратити форму
  • Перець теж зняти зі сковороди
  • Обсмажити цибулю 3 хвилини
  • Додати моркву, закрити кришкою та тушкувати приблизно 20 хвилин
  • Морква має бути м'якою, але не втратити форму
  • Петрушку, базилік і кінзу дрібно нашаткувати
  • У ступці роздавити часник, додати кінзу та 1 ч. л. великої солі, все перемішати до однорідної пасти
  • У каструлю з товстим дном викласти обсмажені баклажани, перець, цибулю з морквою, гострий перець, натерті помідори, базилік, петрушку, шафран, уцхо-сунелі, мелений коріандр, мелений перець і добре перемішати
  • Тушкувати овочі на слабкому вогні 15 хвилин
  • Додати кінзу з часником і перемішати.

Чанахи (яловичина з овочами по-грузинськи)

Інгредієнти:

  • Яловичина - 700-800 г
  • Картопля – 4-5 шт.
  • Баклажани – 1-3 шт.
  • Перець солодкий – 2-3 шт.
  • Помідори – 3-5 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 2-4 шт.
  • Часник - 3 зубчики
  • Масло вершкове - 50 г
  • Олія - ​​50-70 мл
  • Зелень (базилик, кінза, зелена цибуля, петрушка) – 50-100 г
  • Перець гострий – за смаком
  • Сіль за смаком

Покроковий рецепт - Чанахі (яловичина з овочами по-грузинськи):

  • Якщо баклажани попалися гірких сортів, наріжте крупно, посоліть, залиште на півгодини осторонь, потім злийте сік, що виділився
  • Перед запіканням усі овочі та м'ясо обсмажують
  • Послідовність немає принципового значення
  • Так, у розпечену олію помістіть баклажани і смажте кілька хвилин на великому вогні до золотистої скоринки
  • Перекладіть
  • Поступово підливайте олію і не остуджуйте сковороду
  • Обсмажте нарізаний солодкий перець
  • Підсмажте нарізану великими шматками картоплю
  • До м'якості пасеруйте нашатковану смужками цибулю
  • Просочіть маслом і злегка підсмажте яловичину
  • Шарами заповніть горщики, між шарами додавайте вершкове масло та спеції.
  • На дно першим викладіть по шматочку вершкового масла і м'якоть яловичини
  • Засипте цибулю, покладіть трохи вершкового масла, всипте сіль
  • Додайте баклажани
  • Далі – картопля
  • Потім - свіжі нарізані помідори
  • І накрийте промасленим солодким перцем.
  • Засипте подрібненою свіжою зеленню, часником і нарізаним кружальцями гострим перцем
  • Встановіть кришки та поставте в заздалегідь розігріту духовку приблизно на 1 годину
  • Томіть чанахи з яловичиною при температурі 180 градусів.

Хачапурі по-аджарськи

Інгредієнти:

  • Молоко (тепле) – 125 мл
  • Вода (тепла) – 125 мл
  • Яйце - 1 шт.
  • Олія - ​​2 ст. ложки
  • Борошно - 400 г
  • Дріжджі сухі – 7 г (1 маленький пакетик)
  • Цукор - 2 ч. ложки
  • Сіль – 1 ч. ложка

*

Для начинки:

  • Сир моцарелла (твердий) – 200 г
  • Сир адигейський - 250 г
  • Яйця – 4-5 шт.
  • Масло вершкове - 100 г

Покроковий рецепт - Хачапурі по-аджарськи

  • Борошно обов'язково просіюємо
  • Вода та молоко мають бути теплими
  • У чаші змішуємо воду та молоко
  • Додаємо цукор, дріжджі та пару ложок борошна – це буде опара
  • Забираємо у тепле місце хвилин на 10
  • Дріжджі активізувалися, взялися гарною "шапкою"
  • Тепер відправляємо в опару яйце, олію, сіль
  • Перемішуємо
  • Поступово вводимо все борошно
  • Спочатку тісто буде липким
  • Докладаємо зусиль – замішуємо тісто хвилин 10
  • Через 10 хвилин тісто добре зібралося в кулю. Воно ще липке, але вже не пристає до рук
  • Тісто дріжджове прибираємо в чашу, накриваємо кришкою (плівкою), залишаємо в теплому місці і даємо збільшитися в об'ємі. Це займе 50-60 хвилин
  • За годину тісто дістаємо і добре обминаємо 
  • Добре вимісили – прибираємо ще на годину у тепле місце
  • Поки тісто для хачапурі по-аджарськи підходить, займемося начинкою
  • Весь сир натираємо на великій тертці
  • Додаємо вершкове масло (м'яке) і добре все перемішуємо
  • Курячі яйця добре миємо
  • Тісто чудово підійшло. Злегка обминаємо його та зважуємо, щоб розділити на 5 рівних частин
  • Заготовки округляємо
  • Розкочуємо кульки в тонкий круглий коржик завтовшки 3-4 мм
  • Протилежні краї коржів змащуємо начинкою (по половинці столової ложки)
  • Тепер акуратно загортаємо краї із начинкою до центру
  • Защипуємо краї. Вийшов човен!
  • Переносимо "човник" на лист, змащуємо яйцем і викладаємо в середину начинку
  • На той час духовку розігріли до 220 градусів
  • Відправляємо хачапурі по-аджарськи в духовку і випікаємо до трохи золотистої скоринки
  • Хвилин за п'ять до готовності (трохи золотистий колір) дістаємо з духовки Робимо в центрі начинки заглиблення та вливаємо сире яйце
  • Ставимо хачапурі по-аджарськи назад у духовку на кілька хвилин, поки яйце не схопиться (білок має побіліти).

Смачного!


 
Теги:
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Суспільство
кухня
кулінарія
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