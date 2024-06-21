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Грузинська кухня: ТОП-5 смачних гостро-солодких, пряних та поживних страв
Страви грузинської кухні, як правило, гостро-солодкі, пряні та поживні. Велика кількість овочів, трав і вина робить при цьому дуже корисними страви грузинської кухні
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Чахохбілі
Інгредієнти:
- Курка - 1 кг
- Помідори – 1 кг
- Цибуля ріпчаста - 600 г
- Часник - 25 г
- Петрушка свіжа – 30 г
- Кінза свіжа – 30 г
- Базилік свіжий – 15 г
- Уцхо-сунелі – 1 ч. ложка
- Хмелі-сунелі – 1 ст. ложка
- Перець чилі (пластівці) - 1 ч. ложка
- Коріандр мелений - 1 ст. ложка
- Перець червоний - 1 шт.
- Сіль – 1 ст. ложка
- Перець чорний мелений - 1/2 ч. ложки
- Олія - 3 ст. ложки
Покроковий рецепт приготування - Чахохбілі
Як приготувати чахохбілі:
- Помідори залити окропом та залишити на 5 хвилин
- Цибулю нарізати півкільцями товщиною 3-4 мм
- Зняти з помідорів шкірку і дрібно нарізати
- Часник дрібно нашаткувати
- Петрушку, кінзу, базилік дрібно нарізати
- Червоний перець чилі розрізати навпіл і прибрати насіння та перетинки, потім нарізати півкільцями
- Курку розрізати на порційні шматочки
- На розігрітій сухій сковороді обсмажити курку на сильному вогні до золотистої скоринки, приблизно по 1-2 хвилини з кожного боку
- Забрати курку зі сковороди в окрему ємність
- У тій же сковороді обсмажити цибулю з додаванням олії
- Смажити на середньому вогні, періодично перемішуючи до золотистого кольору, приблизно 3-4 хвилини
- Перекласти обсмажену цибулю та курку в сотейник, перемішати
- Додати помідори, ще раз перемішати
- Довести до кипіння, закрити кришкою, зменшити вогонь до слабкого та тушкувати 20 хвилин
- Додати сіль, перець чорний мелений, уцхо-сунелі, хмелі-сунелі, коріандр, часник
- Перемішати та тушкувати ще 7 хвилин
- Додати петрушку, кінзу, базилік, червоний гострий перець та вимкнути вогонь.
Чашушулі
Інгредієнти:
- Яловичина (шийна частина) – 1 кг
- Помідори – 0,5 кг
- Перець болгарський – 2 шт.
- Цибуля ріпчаста - 2 шт.
- Часник – 4 зубчики
- Петрушка свіжа – 1 пучок
- Кріп свіжий – 1 пучок
- Кінза – 1 пучок
- Аджика суха – 2 ст. ложки
- Уцхо-сунелі – 1 ч. ложка
- Хмелі-сунелі – 1 ч. ложка
- Коріандр мелений – 1 ч. ложка
- Лавровий лист – 2 шт.
- Перець запашний горошком – 5 шт.
- Цукор – за смаком
- Сіль за смаком
- Олія - для обсмажування м'яса
Покроковий рецепт - Чашушулі
- Яловичину нарізаємо шматочками розміром приблизно 3х3 см або 4х4 см
- Цибулю очищаємо і нарізаємо півкільцями
- У глибокій мисці добре перемішуємо яловичину з цибулею, додавши сіль та суху аджику
- Намагаємося роздавити цибулю для більш активного виділення її соку
- Залишаємо м'ясо маринуватися на 30 хвилин
- Часник очищаємо і довільно нарізаємо
- Болгарський перець нарізаємо невеликими кубиками
- На кожному помідорі робимо хрестоподібний надріз
- Помідори у глибокій ємності заливаємо окропом і залишаємо на 1 хвилину Потім знімаємо з помідорів шкірку
- Очищені помідори розрізаємо на частини та подрібнюємо за допомогою блендера до рідкого однорідного стану
- Кріп, петрушку, і кінзу довільно нарізаємо
- Ставимо казан на вогнище, розводимо вогонь
- У сухий розігрітий казан наливаємо олію та розігріваємо її
- Викладаємо в казан м'ясо з цибулею
- Обсмажуємо його у казані
- Будьте готові до того, що з м'яса виділиться велика кількість рідини і воно почне тушкуватись у власному соку
- Закриваємо казан кришкою і тушкуємо м'ясо протягом 30 хвилин
- Через 15 хвилин перемішати м'ясо
- Через півгодини рідина з казана повинна повністю випаруватися
- Настав час додавати болгарський перець
- Разом з ним у казан вирушають уцхо-сунелі, хмелі-сунелі, мелений коріандр та лавровий лист
- Перемішуємо вміст казана і накриваємо його кришкою, щоб болгарський перець та спеції розкрили свій смак та аромат
- Через 5 хвилин відкриваємо казан і додаємо в нього перетерті томати Додаємо запашний перець
- Перемішуємо вміст казана
- Нариваємо казан кришкою і залишаємо тушкувати м'ясо до повної готовності Піде на це приблизно півтори години
- Відкриваємо казан, перемішуємо його вміст
- На цьому етапі м'ясо має бути повністю готовим та легко розділятися на волокна
- Додаємо цукор та сіль
- Ще раз перемішуємо
- Відправляємо в казан часник та зелень
- Перемішуємо, накриваємо кришкою та знімаємо казан з вогню
- Даємо чашушулі постояти 15 хвилин.
Аджапсандал
Інгредієнти:
- Баклажани - 1 кг
- Помідори – 700 г
- Перець солодкий – 500 г
- Морква – 500 г
- Цибуля ріпчаста - 250 г
- Часник - 6 зубчиків
- Перець чилі свіжий - 1 шт.
- Базилік свіжий – 10 г
- Кінза - 30 г
- Петрушка свіжа – 10 г
- Уцхо-сунелі – 1/2 ч. л.
- Шафран – 1/2 ч. л.
- Перець чорний мелений - 1/2 ч. л.
- Коріандр мелений - 1/2 ч. л.
- Сіль крупна – 1 ч. л.
- Сіль – 3 ст. л.
- Олія - 80 мл
Рецепт приготування - Аджапсандал
Як приготувати аджапсандалі:
- Баклажани нарізати півкола товщиною 7-8 мм, посипати 3 ст. л. солі та добре перемішати
- Залишити баклажани на 30 хвилин
- Потім промити під проточною водою від солі та добре віджати
- Тим часом цибулю нарізати дрібними кубиками
- Моркву розрізати навпіл і нарізати половинками кружальців завтовшки 5 мм
- Солодкий перець нарізати брусками
- Гострий перець (без насіння) дрібно нарізати
- Помідори натерти на великій тертці, викинути шкірку
- Розігріти на сковороді 60 мл олії, викласти баклажани і обсмажити до готовності, приблизно 15 хвилин
- Баклажани повинні бути м'якими, але не перетворитися на кашу
- Перекласти баклажани в окремий посуд
- На тій же сковороді обсмажити перець до готовності на середньому вогні приблизно 10-15 хвилин
- При необхідності додати олію
- Перець має бути м'яким, але не втратити форму
- Перець теж зняти зі сковороди
- Обсмажити цибулю 3 хвилини
- Додати моркву, закрити кришкою та тушкувати приблизно 20 хвилин
- Морква має бути м'якою, але не втратити форму
- Петрушку, базилік і кінзу дрібно нашаткувати
- У ступці роздавити часник, додати кінзу та 1 ч. л. великої солі, все перемішати до однорідної пасти
- У каструлю з товстим дном викласти обсмажені баклажани, перець, цибулю з морквою, гострий перець, натерті помідори, базилік, петрушку, шафран, уцхо-сунелі, мелений коріандр, мелений перець і добре перемішати
- Тушкувати овочі на слабкому вогні 15 хвилин
- Додати кінзу з часником і перемішати.
Чанахи (яловичина з овочами по-грузинськи)
Інгредієнти:
- Яловичина - 700-800 г
- Картопля – 4-5 шт.
- Баклажани – 1-3 шт.
- Перець солодкий – 2-3 шт.
- Помідори – 3-5 шт.
- Цибуля ріпчаста - 2-4 шт.
- Часник - 3 зубчики
- Масло вершкове - 50 г
- Олія - 50-70 мл
- Зелень (базилик, кінза, зелена цибуля, петрушка) – 50-100 г
- Перець гострий – за смаком
- Сіль за смаком
Покроковий рецепт - Чанахі (яловичина з овочами по-грузинськи):
- Якщо баклажани попалися гірких сортів, наріжте крупно, посоліть, залиште на півгодини осторонь, потім злийте сік, що виділився
- Перед запіканням усі овочі та м'ясо обсмажують
- Послідовність немає принципового значення
- Так, у розпечену олію помістіть баклажани і смажте кілька хвилин на великому вогні до золотистої скоринки
- Перекладіть
- Поступово підливайте олію і не остуджуйте сковороду
- Обсмажте нарізаний солодкий перець
- Підсмажте нарізану великими шматками картоплю
- До м'якості пасеруйте нашатковану смужками цибулю
- Просочіть маслом і злегка підсмажте яловичину
- Шарами заповніть горщики, між шарами додавайте вершкове масло та спеції.
- На дно першим викладіть по шматочку вершкового масла і м'якоть яловичини
- Засипте цибулю, покладіть трохи вершкового масла, всипте сіль
- Додайте баклажани
- Далі – картопля
- Потім - свіжі нарізані помідори
- І накрийте промасленим солодким перцем.
- Засипте подрібненою свіжою зеленню, часником і нарізаним кружальцями гострим перцем
- Встановіть кришки та поставте в заздалегідь розігріту духовку приблизно на 1 годину
- Томіть чанахи з яловичиною при температурі 180 градусів.
Хачапурі по-аджарськи
Інгредієнти:
- Молоко (тепле) – 125 мл
- Вода (тепла) – 125 мл
- Яйце - 1 шт.
- Олія - 2 ст. ложки
- Борошно - 400 г
- Дріжджі сухі – 7 г (1 маленький пакетик)
- Цукор - 2 ч. ложки
- Сіль – 1 ч. ложка
*
Для начинки:
- Сир моцарелла (твердий) – 200 г
- Сир адигейський - 250 г
- Яйця – 4-5 шт.
- Масло вершкове - 100 г
Покроковий рецепт - Хачапурі по-аджарськи
- Борошно обов'язково просіюємо
- Вода та молоко мають бути теплими
- У чаші змішуємо воду та молоко
- Додаємо цукор, дріжджі та пару ложок борошна – це буде опара
- Забираємо у тепле місце хвилин на 10
- Дріжджі активізувалися, взялися гарною "шапкою"
- Тепер відправляємо в опару яйце, олію, сіль
- Перемішуємо
- Поступово вводимо все борошно
- Спочатку тісто буде липким
- Докладаємо зусиль – замішуємо тісто хвилин 10
- Через 10 хвилин тісто добре зібралося в кулю. Воно ще липке, але вже не пристає до рук
- Тісто дріжджове прибираємо в чашу, накриваємо кришкою (плівкою), залишаємо в теплому місці і даємо збільшитися в об'ємі. Це займе 50-60 хвилин
- За годину тісто дістаємо і добре обминаємо
- Добре вимісили – прибираємо ще на годину у тепле місце
- Поки тісто для хачапурі по-аджарськи підходить, займемося начинкою
- Весь сир натираємо на великій тертці
- Додаємо вершкове масло (м'яке) і добре все перемішуємо
- Курячі яйця добре миємо
- Тісто чудово підійшло. Злегка обминаємо його та зважуємо, щоб розділити на 5 рівних частин
- Заготовки округляємо
- Розкочуємо кульки в тонкий круглий коржик завтовшки 3-4 мм
- Протилежні краї коржів змащуємо начинкою (по половинці столової ложки)
- Тепер акуратно загортаємо краї із начинкою до центру
- Защипуємо краї. Вийшов човен!
- Переносимо "човник" на лист, змащуємо яйцем і викладаємо в середину начинку
- На той час духовку розігріли до 220 градусів
- Відправляємо хачапурі по-аджарськи в духовку і випікаємо до трохи золотистої скоринки
- Хвилин за п'ять до готовності (трохи золотистий колір) дістаємо з духовки Робимо в центрі начинки заглиблення та вливаємо сире яйце
- Ставимо хачапурі по-аджарськи назад у духовку на кілька хвилин, поки яйце не схопиться (білок має побіліти).
Смачного!
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