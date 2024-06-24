Варення з трояндових пелюсток: два смачні та вишукані рецепти

Варення з троянд можна подавати до чаю, використовувати як начинку для випічки або додавати до десертів. Зберігати такий делікатес краще в прохолодному та темному місці.

Варення з троянд має численні корисні властивості завдяки високому вмісту вітамінів та антиоксидантів, що допомагають боротися зі шкідливими вільними радикалами в організмі та покращувати імунітет. Крім того, цей десерт допомагає зняти стрес і поліпшити настрій.

Приготування такого варення – це чудова можливість насолодитися унікальним смаком та відкрити для себе нові кулінарні горизонти. Важливо для цього процесу використовувати лише домашні квіти, найсмачніше варення виходить із чайної троянди. Не використовуйте квіти із флористичних крамниць, оскільки такі магазинні варіанти обробляються отрутохімікатами під час вирощування або транспортування.

Варення з троянд

Інгредієнти (для 0.5 л готового продукту):

пелюстки троянди - 250 г

цукор - 500 г

лимонна кислота - 1/2 ч. л.

Варення з троянди – рецепт приготування покроково:

Із кожного бутона троянди зірвіть пелюстки, їх білу основу потрібно зрізати ножицями (щоб варення не гірчило). Пелюстки промийте під проточною водою та викладіть на паперові рушники, щоб зійшла зайва вода. Просушені пелюстки перекладіть в чашу блендера та подрібніть. Якщо у вас немає блендера, тоді можна скористатись м'ясорубкою. На цьому етапі краще простерилізувати скляні банки та кришки будь-яким зручним для вас способом. До подрібнених пелюсток додайте цукор та лимонну кислоту. Все ретельно перемішайте та перекладіть в каструлю. Цукрово-трояндову масу потрібно лише довести до кипіння, варити довго не потрібно. Гарячим варенням одразу наповнюйте простерилізовані банки та герметично закрийте. Готово!

Фото: Pinterest

Варення з пелюсток троянди

Інгредієнти:

пелюстки троянди - 300 г

цукор - 1 кг

лимонна кислота – 1.5 ч. л.

вода – 400 мл + кип'яток для пелюсток

Покроковий рецепт приготування:

Із кожного бутона троянди зірвіть пелюстки, а білу основу зріжте ножицями (щоб варення не гірчило). Пелюстки залийте кип'ятком та перемішайте добре. Потім процідіть через сито, злегка віджимаючи пелюстки. У каструлю з товстим дном додайте цукор та 400 мл води. Доведіть сироп до кипіння, час від часу помішуючи. Після закипання варіть протягом трьох хвилин, а потім додавайте порціями пелюстки. Щойно всі пелюстки будуть в сиропі, проваріть їх ще приблизно 2-3 хвилини та додайте лимонну кислоту. Продовжуйте варити варення протягом 14 хвилини на сильному вогні, не забувайте помішувати. На цьому етапі простерилізуйте скляні банки та кришки будь-яким зручним для вас способом. Зробіть тест на готовність варення. Із каструлі візьміть чайну ложку сиропу та вилийте на тарілку. Проведіть ложкою по сиропу, ніби розділяючи його, якщо слід чіткий та не зливається, тоді варення готово. Гарячим варенням одразу наповнюйте простерилізовані банки та герметично закрийте. Готово!

Фото: Pinterest