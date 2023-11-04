Речник Пентагону заявив, що ризик розширення війни на Близькому Сході вдалося подолати
Представник Пентагону в суботу, 4 листопада, заявив, що "ширший регіональний конфлікт" на Близькому Сході "було стримано"
Про це повідомляє ВВС.
Бригадний генерал Патрік С. Райдер заявив, що наразі конфлікт обмежено Ізраїлем і ХАМАСом.
"Для нашого уряду і Міністерства оборони було ключовим завданням не допустити переростання цього конфлікту в більш широкий регіональний конфлікт, - пояснив Райдер, відповідаючи на запитання, чи вдалося втримати "Хезболлу" від вступу в конфлікт. - Саме тому ми розгорнули додаткові сили і засоби, включно з двома американськими авіаносними ударними групами в регіоні, щоб забезпечити нас різноманітними варіантами і можливостями, якщо нам потрібно буде реагувати на цілий ряд непередбачуваних ситуацій".
"Так, ми бачимо, що, зрештою, ширший регіональний конфлікт було відвернуто. І ми продовжуватимемо це робити. Ми не прагнемо конфлікту з Іраном. Ми не прагнемо конфлікту в усьому регіоні. Ми зосереджені на його стримуванні і поверненні до стабільного і безпечного регіону якнайшвидше".
- Напередодні, 3 листопада, лідер підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла" попередив Сполучені Штати, що якщо Ізраїль не припинить наступ на Газу, то конфлікт може перерости в регіональну війну.
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