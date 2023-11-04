Речник Пентагону заявив, що ризик розширення війни на Близькому Сході вдалося подолати

Про це повідомляє ВВС.

Бригадний генерал Патрік С. Райдер заявив, що наразі конфлікт обмежено Ізраїлем і ХАМАСом.

"Для нашого уряду і Міністерства оборони було ключовим завданням не допустити переростання цього конфлікту в більш широкий регіональний конфлікт, - пояснив Райдер, відповідаючи на запитання, чи вдалося втримати "Хезболлу" від вступу в конфлікт. - Саме тому ми розгорнули додаткові сили і засоби, включно з двома американськими авіаносними ударними групами в регіоні, щоб забезпечити нас різноманітними варіантами і можливостями, якщо нам потрібно буде реагувати на цілий ряд непередбачуваних ситуацій".

"Так, ми бачимо, що, зрештою, ширший регіональний конфлікт було відвернуто. І ми продовжуватимемо це робити. Ми не прагнемо конфлікту з Іраном. Ми не прагнемо конфлікту в усьому регіоні. Ми зосереджені на його стримуванні і поверненні до стабільного і безпечного регіону якнайшвидше".