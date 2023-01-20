Про це Ігната сказав в ефірі телемарафону.

"Очевидно, на "Рамштайні" буде потужний пакет допомоги. Зокрема, йдеться про системи NASAMS, IRIS-T, Patriot. І це саме те, що може збивати балістичні ракети. Але конкретно щодо С-300 та С-400 найкраще "щеплення" – це знищення самих установок", - наголосив він.

За словами речника Повітряних сил, діставати зенітні установки за 200 кілометрів від українського кордону - цілком реальне завдання.

"Це може бути артилерія, це можуть бути оперативно-тактичні комплекси. І не забуваємо, що у нас є ударні безпілотники, якими теж можна трошки прорідити засоби ППО противника", - додав Ігнат.

Зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 20 січня.

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що існує дуже велика ймовірність, що на саміті "Рамштайн" буде прийнята якась формула щодо передачі Збройним Силам України німецьких танків Leopard 2.

19 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн 20 січня оголосять про передачу Україні танків Leopard і їхня кількість досягне сотень. А Польща припускає надання Україні танків Leopard без згоди Німеччини. Своєю чергою CNN повідомило, що Пентагон планує "тиснути на німців" з цього питання.

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