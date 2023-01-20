Речник Повітряних сил назвав найкраще "щеплення" проти російських С-300 та С-400
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що допомога партнерів після зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня дасть змогу Україні ефективно протистояти ракетним атакам РФ. А в протидії установкам С-300 та С-400 найкращим варіантом є їх знищення
Про це Ігната сказав в ефірі телемарафону.
"Очевидно, на "Рамштайні" буде потужний пакет допомоги. Зокрема, йдеться про системи NASAMS, IRIS-T, Patriot. І це саме те, що може збивати балістичні ракети. Але конкретно щодо С-300 та С-400 найкраще "щеплення" – це знищення самих установок", - наголосив він.
За словами речника Повітряних сил, діставати зенітні установки за 200 кілометрів від українського кордону - цілком реальне завдання.
"Це може бути артилерія, це можуть бути оперативно-тактичні комплекси. І не забуваємо, що у нас є ударні безпілотники, якими теж можна трошки прорідити засоби ППО противника", - додав Ігнат.
- Зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 20 січня.
- Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що існує дуже велика ймовірність, що на саміті "Рамштайн" буде прийнята якась формула щодо передачі Збройним Силам України німецьких танків Leopard 2.
- 19 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що кілька країн 20 січня оголосять про передачу Україні танків Leopard і їхня кількість досягне сотень. А Польща припускає надання Україні танків Leopard без згоди Німеччини. Своєю чергою CNN повідомило, що Пентагон планує "тиснути на німців" з цього питання.
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