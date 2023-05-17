Речник уряду Угорщини назвав ЄС і НАТО "стороною конфлікту в Україні"
Речник уряду Угорщини Золтан Ковач сказав, що ЄС і НАТО є "стороною конфлікту в Україні". За його словами, країни Європи порушили свої принципи та ідеали
Про це йдеться в колонці Ковача під назвою "Європейський Союз і НАТО де-факто стали стороною війни в Україні".
"У міру того як триває російсько-українська війна, давнє зобов’язання ЄС підтримувати мир у своїх кордонах змінюється, що з кожним днем наближає потенціал відкритого конфлікту", - бідкається речник уряду Угорщини.
"Країни-члени ЄС до цього часу дотримувалися суворих критеріїв щодо експорту зброї, спрямованих на запобігання сприянню внутрішнім репресіям, міжнародній агресії та регіональній нестабільності. Але лише через чотири дні після початку війни в Україні, 28 лютого 2022 року, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення 2022/339, яке дозволило державам-членам ЄС фінансувати постачання зброї в Україну з Європейського фонду миру", - уточнив він.
За його словами, Україна стала третьою за величиною країною світового експорту зброї у 2022 році, а західні країни є основними постачальниками. До того ж ЄС виділяє Україні кошти.
"Рішення ЄС фінансувати потреби України в летальній зброї та обладнанні робить її де-факто стороною в російсько-українському конфлікті, вказуючи на те, що Європейський Союз порушив ідеали та принципи своїх моральних засад", - написав Ковач і зазначив, що його це жахає.
- Угорщина заявила про підтримку так званого мирного плану Китаю щодо України.
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