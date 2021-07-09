Редкач оголосив про зміну вагової категорії

Про це повідомляє EsNews.



Редкач, який раніше виступав в першій напівсередній (до 63,5 кг) і напівсередній вазі (до 66,7 кг), тепер планує проводити поєдинки в легкій вазі (до 61,2 кг).



"Я переходжу в легку вагу. Це моя вагова категорія. П'ятірка кращих у цьому дивізіоні? Теофімо Лопес, Райан Гарсія, Девін Хейні і багато молодих бійців. Ще Джервонта Девіс. Всі вони на одному рівні. Всі вони хороші боксери", - сказав Редкач.



Останній бій Редкач провів бій 18 квітня проти Реджиса Прогрейса у напівсередній вазі.

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