Редкач оголосив про зміну вагової категорії
Український боксер Іван Редкач заявив, що переходить в легку вагу
Про це повідомляє EsNews.
Редкач, який раніше виступав в першій напівсередній (до 63,5 кг) і напівсередній вазі (до 66,7 кг), тепер планує проводити поєдинки в легкій вазі (до 61,2 кг).
"Я переходжу в легку вагу. Це моя вагова категорія. П'ятірка кращих у цьому дивізіоні? Теофімо Лопес, Райан Гарсія, Девін Хейні і багато молодих бійців. Ще Джервонта Девіс. Всі вони на одному рівні. Всі вони хороші боксери", - сказав Редкач.
Останній бій Редкач провів бій 18 квітня проти Реджиса Прогрейса у напівсередній вазі.
- Нагадаємо, 18 квітня Іван Редкач достроково програв колишньому чемпіону світу Реджісу Прогрейсу зі США.
- 20 квітня Атлетична комісія штату Невада зарахувала українському боксеру Івану Редкачу поразку технічним нокаутом у поєдинку проти американця Реджіса Прогрейса.
- 27 червня Василь Ломаченко переміг у Лас-Вегасі японця Масайоші Накатані технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
- 30 червня український боксер Іван Редкач заявив, що кращі часи його співвітчизника Василя Ломаченка залишилися позаду
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