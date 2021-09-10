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Редкач познущався над спробами Ломаченка отримати реванш з Лопесом

10 вересня, 2021 п'ятниця
10:39
Спорт Ломаченко - Лопес

Український боксер Іван Редкач заявив, що його співвітчизник Василь Ломаченко замало робить, аби отримати реванш з американцем Теофімо Лопесом

Про це Редкач написав у Instagram

За його словами, фанам Ломаченка, замість того аби критикувати Лопеса за небажання проводити другий бій, варто звернути увагу на поведінку самого українця, який більшість часу проводить у рідному місті - Білгород-Дністровському, а не у США, де проводить усі поєдинки.   

"Вже чули як ти обіцяв Лопеса "затягнути на глибину" та не прописав у контракті пункт про реванш. А зараз армія українських уболівальників знищує Лопеса. Ви, фанати, навіть на Васині бої не можете купити трансляцію за 100 грн, шукаєте піратське посилання, де подивитися безкоштовно, не кажучи вже купити квиток на його бої. Сидячи в Білгороді, точно реванш отримає в 2026 році, коли йому 40 буде", - написав Редкач. 

У жовтні 2020 року Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) та позбувся звання чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг). 

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Бокс
Василь Ломаченко
Іван Редкач
Теофімо Лопес
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