Референдум не буде проведено 11 вересня: окупанти бояться включення Херсонщини до складу РФ, - політолог Молчанов
Політолог Володимир Молчанов вважає, що підготовка росіян до референдуму на Херсонщині втратила будь-які ознаки системності
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни бояться включення Херсонщини у склад Росії. Вони бояться проводити референдум, який "піде у пісок", як це було у Придністров’ї. Окупанти технічно не готові до голосування та можуть фальсифікувати сам факт проведення референдуму", - підкреслив Молчанов.
Політолог додав, що з запитаннями у бюлетені росіяни також ще не визначилися.
"Якщо вони оголосять референдум, їм треба буде приєднувати Херсонщину з усіма проблемами, які Херсонці для них створюють. Які самі ж окупанти створили цьому краю. З точки зору економіки їм не треба приєднувати Херсонщину, але у них є політичні мотиви. Скоріш за все, не провівши референдум 11 вересня, вони вже ніколи його не зможуть провести", - зауважив Молчанов.
- Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.
- Ймовірно, російські окупанти ще раз перенесуть псевдорефередум на окупованій частині Херсонській області
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