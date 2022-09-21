"Референдуми" не матимуть юридичної сили: ОБСЄ про плани Путіна на тимчасово окупованих територіях України
В ОБСЄ засудили плани проведення"референдумів" на окупованих територіях України, якщо Путін все ж вдасться до такого кроку, вони будуть незаконними
Про це йдеться на порталі Організації з безпеки й співробітництва в Європі.
"Оскільки війна після вторгнення Російської Федерації в Україну триває, будь-які так звані "референдуми", заплановані або за підтримки сил, які незаконно здійснюють фактичний контроль на окупованих територіях України, суперечили б міжнародним стандартам і зобов’язанням за міжнародними гуманітарного права, тому їхні результати не матимуть юридичної сили", - наголосили в ОБСЄ.
З відповідною заявою виступили чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід, президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарета Седерфельт і директор Бюро ОБСЄ з демократичних питань Інститути та права людини Маттео Мекаччі.
Вони підкреслили, що будь-які вибори чи референдуми на території України можуть бути оголошені та проведені лише законною владою з дотриманням національного законодавства та міжнародних стандартів. Тому заплановані окупантами "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України будуть юридично нікчемними.
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