"Референдуми" не матимуть юридичної сили: ОБСЄ про плани Путіна на тимчасово окупованих територіях України

Про це йдеться на порталі Організації з безпеки й співробітництва в Європі.

"Оскільки війна після вторгнення Російської Федерації в Україну триває, будь-які так звані "референдуми", заплановані або за підтримки сил, які незаконно здійснюють фактичний контроль на окупованих територіях України, суперечили б міжнародним стандартам і зобов’язанням за міжнародними гуманітарного права, тому їхні результати не матимуть юридичної сили", - наголосили в ОБСЄ.

З відповідною заявою виступили чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід, президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарета Седерфельт і директор Бюро ОБСЄ з демократичних питань Інститути та права людини Маттео Мекаччі.

Вони підкреслили, що будь-які вибори чи референдуми на території України можуть бути оголошені та проведені лише законною владою з дотриманням національного законодавства та міжнародних стандартів. Тому заплановані окупантами "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України будуть юридично нікчемними.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що незаконний "референдум" не зупинить HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів.

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